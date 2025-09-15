ダービーで完敗のマンチェスター・U、33年ぶりとなるクラブ史上最悪のスタートに…
マンチェスター・ユナイテッドが33年ぶりとなる最悪のスタートを切った。
昨季プレミアリーグ15位とクラブ史上最低順位を更新したマンチェスター・U。巻き返しを狙いたい今季だったが、スタートで早くも躓いてしまった。
プレミアリーグ開幕戦でアーセナルに0-1で敗れ、第2節フルハム戦に1-1で引き分けると、カラバオ杯2回戦では4部相当のグリムズビー・タウン相手にPK戦の末に敗戦。プレミア第3節バーンリー戦では後半ATのMFブルーノ・フェルナンデスの決勝PKで3-2の勝利を収め、今季初白星を獲得したものの、第4節のマンチェスター・C戦では0-3の完敗を喫してしまう。
英『スカイスポーツ』によると、マンチェスター・Uがプレミア開幕4試合で勝ち点4しか獲得できなかったのは、92-93シーズン以来、33年ぶりの低空飛行スタートに。さらに、ルベン・アモリム監督就任以降、マンチェスター・Uはプレミアリーグで最も低い成績を残していると指摘されている。
アモリム監督は昨季、エリック・テン・ハフ監督の後任としてマンチェスター・Uの指揮官に就任。以降、プレミアリーグ31試合で指揮を執ってきたが、その期間に獲得した勝ち点はわずかに31でリーグ最下位の数字に(昇降格したチームを除く)。31試合8勝(7分け16敗。36得点49失点)の勝率26%は、マンチェスター・Uで20試合以上指揮を執った監督の中でワースト3位となっているようだ。
完敗に終わったマンチェスター・ダービー後、アモリム監督は「ベストを尽くすのみだ。あとは私が決めることではない。ファンの皆さん以上に、私の方が苦しんでいる。サッカーは結果によって、物事が左右するものだと理解している。記録を見て、どんな決定でも受け入れる」と語っている。
なお、マンチェスター・Uは次節チェルシーをホームに迎える。
