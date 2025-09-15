B1三遠が『AICHI CENTRAL CUP』連覇…名古屋Dは劇的ブザービーターで3位決定戦制す

9月15日、豊田合成記念体育館にて愛知県をホームとする4クラブによるプレシーズントーナメント『ナカジツ AICHI CENTRAL CUP 2025』の3位決定戦と決勝戦が行われ、三遠ネオフェニックスが2連覇を達成した。

第1試合の3位決定戦では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとシーホース三河が対戦。序盤からかなりハイペースな試合展開のなか、名古屋Dは47－45の2点リードで折り返しながらも、第3クォーターに逆転を許してしまう。それでも、試合終盤にクロスゲームへと持ち込むと、1点ビハインドの残り時間約10秒からアーロン・ヘンリーが三河のジェイク・レイマンとアイソレーションを開始。鋭いドライブで抜き去ったヘンリーが劇的な逆転ブザービーターを決め、最終スコア84－83で名古屋Dに軍配が上がった。

第2試合の決勝は、三遠とファイティングイーグルス名古屋が激突。第1クォーターから27－13と先手をとった三遠は、一度もリードを許さない危なげない試合運びを披露し、最終スコア76－53で完勝した。大浦颯太が16得点4アシスト4スティールと攻守に躍動し、デイビッド・ヌワバが16得点9リバウンド2ブロック、ヤンテ・メイテンが13得点3ブロック、NBA経験を持つ新戦力のダリアス・デイズも13得点7リバウンドと活躍。初開催だった昨シーズンに続く2連覇で、三遠が順調な調整ぶりをアピールした。

■試合結果



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84－83 シーホース三河



名古屋｜30｜17｜13｜24｜＝84



三 河｜24｜21｜23｜15｜＝83

三遠ネオフェニックス － ファイティングイーグルス名古屋



三遠｜27｜19｜13｜17｜＝76



FE名｜13｜15｜12｜13｜＝53

【動画】三遠が連覇達成！ACC2025決勝のハイライト映像