Snow Manの深澤辰哉、ラウール、目黒蓮が『Snow Man 1st POP-UP in SEOUL』を訪れた際のビハインド映像が公開された。

■「FIND YOUR OSHI」コーナーで3人のテンションがアップ！

9月14日にソウル会場がラストを迎えた『Snow Man 1st POP-UP in SEOUL』。

世界5都市（ソウル、台北、バンコク、大阪、東京）で開催されるSnow Man初のPOP UPの第1弾が終了するタイミングで公開された本動画では、深澤辰哉、ラウール、目黒蓮がリラックスしてPOP-UPを楽しむ様子を垣間見ることができる。

巨大なスノーマンが出迎える、白の世界にやってきた3人。まずは大型の稼働型オブジェに感動。続いて会場内のギャラリースペースにはSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターとメンバーの写真展示が。歴代の衣装や小物など展示物一つひとつに、フレッシュな反応を見せる3人が微笑ましい。

そして「FIND YOUR OSHI」と題された推しメンバーテストコーナーでは、さらに3人のテンションがアップ。モニターに表示されるいくつかの質問に答えていき、いよいよSnow Manの家に到着。誰が待っているかな…!? ドアをノックしてみよう！ の指示どおりにモニターをコンコンコンとノックすると、そこに推しとなるメンバーが待っているという趣向だ。

目黒蓮が、コンコンコンとノックすると、登場したメンバーを見て3人全員が大爆笑！（残念ながら誰が登場したのかは、映像では確認できない）。続いて、深澤辰哉がノックすると「あなたの推しメンバーは、このメンバーです！」の表示とともに、自分自身の写真が登場。ドヤ顔でフィンガースナップ（＝指パッチン）を決める深澤だった。

さらに「Snow BALL KEYRING DIY」では、真剣にパーツを吟味して、自分だけのキーリングを制作。「家に帰ってから、なんかこういうの入れてみたいな～ってのもできる」「いいね」といった建設的な意見も飛び出すなど、とにかく何ごとにも真剣に取り組む3人の姿勢が気持ちいい。

そして、メンバー9人の直筆メッセージ（日本語＆英語）の紹介や、最新鋭プリクラ機にアガるメンバーたちなど、動画は見どころ満載だ。

■第二弾の開催地は台北！

第一弾のソウル開催に続く、2都市目の開催地は台北（華山1914文化創意産業園区）。10月18日から10月26日までの9日間にわたりオープンする。ソウル会場の「真夏の中の真っ白い世界」という世界観を踏襲しながら、台北ならではの都市文化のエネルギーを融合させ、かつてないダブル会場形式での展開となるという。ティザー映像も公開。こちらも要チェックだ。