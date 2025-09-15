「ＤｅＮＡ−巨人」（１５日、横浜スタジアム）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発。６回５安打２失点と力投したが、打線の援護なく２００勝達成は持ち越しとなった。

五回まで無失点と力投していたが、六回に先制点を献上した。２死一、二塁から石上に右越えの一打。右翼手・中山が背走しながら懸命に腕を伸ばしたが、鋭い打球にグラブをはじかれ、キャッチできなかった。２者が生還して０−２となった。七回の攻撃で代打を送られ、球数９０球で交代となった。

六回終了後のイニング間では阿部監督に言葉をかけられ、うなずく様子も。キャッチできず落胆の中山も謝るように頭を下げると、田中将は首を大きく振って肩をたたき、逆に言葉をかけた。

五回までは力投が光った。初回は２死から筒香に安打を許したが、オースティンを中飛。二、三回は危なげなく無失点に抑えた。四回は先頭筒香の遊ゴロを泉口が失策。嫌なムードも漂ったが、続くオースティンを三ゴロ併殺に仕留めた。打たせて取る投球で、味方のミスをカバーした。

大ピンチは０−０の五回。連打と犠打で２死二、三塁。蝦名にはストレートの四球を与え、杉内投手コーチがマウンドへ。度会には左翼ライン際へ落ちそうな打球を打たれたが、左翼手・丸がダイビングキャッチで先制点を阻止した。田中将はベンチ前で脱帽、一礼して丸に感謝した。

六回先頭、筒香の打球も中堅手キャベッジがダイビングキャッチするなど、一丸で田中将をバックアップ。だが、打線は難敵ケイから得点を奪えず、右腕の大記録はまたも持ち越しとなった。