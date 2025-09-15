【ダイソー】ですんごいの見つけた！ ポケット付きが嬉しい♡「330円ショルダーバッグ」

ちょっとしたお出かけや買い物のとき、ポケット付きで小物を整理しやすいバッグがあると便利。【ダイソー】なら、デイリーコーデで気兼ねなく使える、ちょうど良い大きさの「ショルダーバッグ」がプチプラで登場しています。日常使いにぴったりなので、ぜひチェックしてみて。

デイリーコーデのお供になる高コスパバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

シンプルで使いやすそうなデザインのショルダーバッグ。2つの大きな前面ポケットはスマホなど、さっと出し入れしたいものをしまいやすそう。内ポケットもあるので、バッグの中で迷子になりがちな小物収納に便利です。A4よりやや小さめのサイズながらマチが約11cmもあるので、見た目以上の収納力に期待大。

レジャーシーンでも活躍する優秀バッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

ショルダーとトートの2通りの持ち方ができる、便利なバッグ。500mlのペットボトルがすっぽり入る大きめポケット付きで、ちょっとしたお出かけはもちろん、長時間の外出になりがちなレジャーや旅行シーンでも活躍しそうです。開口部はファスナー付きで貴重品も入れやすく安心感があります。これでこの価格は優秀かも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

Writer：licca.M