山田かなが、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

山田かな©光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活動している山田かなが「FLASH」に登場。営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司、という設定の下、妖艶さあふれるグラビアを披露している。インタビューでは「好きな男性のタイプ5つ」についてユニークに語っている。

山田かな プロフィール

やまだ・かな

29歳。1995年9月27日生まれ。千葉県出身。T156・B89（G）W60H94。

高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動として並行して在学していた理系の大学を卒業し、現在は女優、グラドルとして活動している。そのほか最新情報は、公式X（@maybe_yamada）、公式Instagram（@maybe.yamada）をチェック。

FLASHデジタル写真集『甘い罠』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

The post Gカップグラドル・山田かな、ランジェリー姿で妖艶美ボディ披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.