eillが9月15日に開催したLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブにて、New EP「ACTION」をリリースすることと、2026年に自身初の規模でのアジアツアーを開催することを発表した。

eillがEPをリリースするのは2022年にリリースしたEP「プレロマンス/フィナーレ。」以来、約3年ぶりとなり、CDリリースとしては、1stアルバム「PALETTE」以来、約3年9ヶ月ぶりとなる。発表にあわせジャケットも公開されている。

▲初回限定盤

▲通常盤

今作のジャケットにはeillとも関係が深い韓国で撮り下ろされた写真が使用されており、通常盤は青写真のデザインとなっているなど、強さとエモさが入り混じったeillらしいお洒落な仕上がりだ。

本EPは、10月にスタートするTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のエンディング主題歌に決定している表題曲の「ACTION」をはじめ、新曲3曲と「fortnight」「Love, lala ~恋の行方~」の計6曲が初回限定盤と通常盤共通で収録される。また、初回限定盤には、昨年開催された全国ツアー「BLUE ROSE TOUR 2024」より、東京国際フォーラム ホールCの公演を収録したBlu-rayが同梱される。さらに、初回限定盤と通常盤共通でランダムカード(全5種)も封入される。さらにCDショップ予約購入先着特典も用意され、EPリリースを記念した特設サイトもオープンした。

また、9月15日に開催されたLINE CUBE SHIBUYA公演の終了後、エンドロール映像の中でサプライズ発表されたアジアツアーは集まった超満員のファンの意表をつく形となった。すでに開催することが決定している全国ツアー＜ACTION TOUR＞の冠のもと、2026年にソウル・香港・上海・台北・バンコクの5都市で開催されることのみ発表されたが、日程や会場は後日発表されるとのこと。

11月29日の大阪・心斎橋BIGCATを皮切りに開催される全国ツアー＜ACTION TOUR 2025-2026＞は、現在チケットオフィシャルサイト先行を受付中。なお、LINE CUBE SHIBUA公演のセットリストプレイリストも各配信サイトにて公開されている。

■eill one man live 2025 HEART+VEILLセットリストプレイリスト

https://eill.lnk.to/onemanlive_2025_HEARTVEILLSETLIST

New EP『ACTION』

2025年11月5日(水)発売

予約はこちら：https://eill.lnk.to/ACTION_CD

特設サイト：https://eill-action.com 収録曲(初回限定盤/通常盤共通)：

・ACTION

TVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編 エンディング主題歌

・Love, lala ~恋の行方~

・fortnight

他、新曲3曲を含む全６曲収録 ■初回限定盤

品番：PCCA-06437

価格：4,800円(税込)

初回限定盤映像特典(Blu-ray)：「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC

封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定 ■通常盤

品番：PCCA-06438

価格：2,200円(税込)

封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定 ■CDショップ予約購入先着特典

Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)

楽天ブックス：A4クリアファイル

セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)

全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド

PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)

＜ACTION TOUR 2025-2026＞

2025年

11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT

開場17:00/開演18:00

12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24

開場18:00/開演19:00

12月13日（土）宮城・仙台Rensa

開場17:00/開演18:00

2026年

1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS

開場17:30/開演18:30

1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場17:30/開演18:30

2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）

開場17:00/開演18:00 ・料金・券種：

[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)

別途ドリンク代 600円必要

[東京公演] 指定席 7,700円(税込)

別途ドリンク代 500円必要 お一人様4枚まで(分配可) ■オフィシャルサイト先行

受付期間：9/15(月祝)20:30〜9/28(日)23:59

当落発表：10/1(水)13:00

入金期間：10/1(水)13:00〜10/3(金)21:00チケット販売サイト：イープラス

チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/ ■公演に関するお問い合わせ

■大阪公演

サウンドクリエーター：TEL 06-6357-4400

（祝日を除く平日 12:00〜15:00）

■北海道公演

マウントアライブ：TEL 050-3504-8700

（平日 11:00〜18:00）

■宮城公演

ノースロードミュージック：TEL 022-256-1000

（平日 11:00〜16:00）

■福岡公演

BEA：TEL 092-712-4221

（月~金 12:00〜16:00）

■愛知公演

サンデーフォークプロモーション：TEL 052-320-9100

（12:00〜18:00）

■東京公演

クリエイティブマンプロダクション：TEL 03-3499-6669

（月・水・金12：00〜16：00）

＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞

開催都市：台北・上海・バンコク・香港・ソウル

日時や会場、チケット情報は後日発表