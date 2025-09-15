ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×MV¸ø³«
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢MV¤Ë¤â¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥Ç¥ó¥¸¤ËÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿ÀÄ½Õ¤Î¤Ò¤È»þ¤È¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜÊÔ¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¿¼¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤À¡£¤Ê¤ª°ìÉôËÜÊÔ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¤¿¤á¡¢»ëÄ°¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë¤è¤ëSpotify¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬9·î22Æü(·î)22:00¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬½Ð±é¤·Spotify¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤Î²»À¼¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£À¸ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ï¡¢X¤Ç #Spotify_KenshiYonezu ¤òÉÕ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ Spotify¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë22:00¥¹¥¿¡¼¥È
¡¦Spotify Premium¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦ÈÖÁÈÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ï¡¢X¤Ë¤Æ #Spotify_KenshiYonezu ¤òÉÕ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦Spotify¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖËþ¼¼¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏSpotify¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦ËÜ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¸ÂÄêÇÛ¿®¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
»ëÄ°¥µ¥¤¥È
https://party.spotify.com/event/1daDsopcKFd3mM3IqdIsuV
¾ÜºÙ
https://reissuerecords.net/?p=9184
◾️16th ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ØÆþ¡§https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¡ÖIRIS OUT¡×
¢¨·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î
2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://smej.lnk.to/IRISOUT¡¡
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë ¡ÖJANE DOE¡×
¢¨·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ
2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://smej.lnk.to/JANEDOE¡¡
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Ê½é²ó¸ÂÄê¡Ë
¡¦IRIS OUTÈ× CD+¥Ý¥é¥í¥¤¥É¡Ê¥ì¥¼¡Ë¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ì¥¼¡Ë¡Ü¥Ý¡¼¥Á¥±¡¼¥¹¡¡¡ï4,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦JANE DOEÈ× CD+DVD¡ÜÇËÊÒ¥±¡¼¥¹ ¡¡¡ï3,560¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¡CD¡¡¡ï1,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD] ¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
IRIS OUT
JANE DOE
[DVD] ¡ÊJANE DOEÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
1.·à¾ìÈÇ ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ËÜÍ½¹ð
2.KICK BACK / Music Video
3.KICK BACK / Live Video
¢¡ÉõÆþÆÃÅµ
¡ãÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡ä¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
±þÊç´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¡Ë¡¿ÍÆÃÅµ¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡öÆÃÅµ¤Ï¡ÖÀèÃå¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ/EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤òÉ¬¤ºÅ¹Æ¬/EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¢¡STORY
°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø°ÂÂÐËâÆÃ°Û4²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¡Ê¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡Ë¡£Æ´¤ì¤Î¥Þ¥¥Þ¡ÊÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢µÞ¤Ê±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢±«½É¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶öÁ³¡È¥ì¥¼¡É¡Ê¾åÅÄÎïÆà¡Ë¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¶á½ê¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¥Ç¥ó¥¸¤ËÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¡¢Æó¿Í¤ÏµÞÂ®¤Ë¿ÆÌ©¤Ë¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¶¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ÎÆü¾ï¤ÏÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¢¡STAFF
¸¶ºî Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ 𠮷¸¶Ã£Ìð
µÓËÜ À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¿ù»³ÏÂÎ´
Éû´ÆÆÄ Ãæ±à¿¿ÅÐ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó »³粼ÁÖÂÀ¡¡¡¡½Ù
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼ ¾±°ì
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ½Å¼¡ÁÏÂÀ
°Ëâ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¾¾±ºÎÏ¡¡²¡»³À¶¹â
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó »³ËÜºÌ¡¡¡¡
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ÃÝÅÄÍª²ð
¿§ºÌÀß·× ÃæÌî¾°Èþ
¥«¥é¡¼¥¹¥¯¥ê¥×¥È ¤ê¤¯
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ÅÏÊÕÂçµ®¡¡¡¡¶Ì°æ¿¿¹¡¡¡¡
»£±Æ´ÆÆÄ °ËÆ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸ µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ Ì¾ÁÒÌ÷
²»³Ú µíÈø·ûÊå
ÇÛµë ÅìÊõ
À©ºî MAPPA¡¡
¼çÂê²Î¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¡ÖIRIS OUT¡×¡ÊSony Music Labels Inc.¡Ë
¢¡CAST
¥Ç¥ó¥¸ ¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
¥Ý¥Á¥¿ °æß·»í¿¥
¥Þ¥¥Þ ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
ÁáÀî¥¢¥ ºäÅÄ¾¸ã
¥Ñ¥ï¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡¡¡¡
Åì»³¥³¥Ù¥Ë ¹â¶¶²ÖÎÓ
¥Ó¡¼¥à ²Ö¹¾²Æ¼ù
Ë½ÎÏ¤ÎËâ¿Í ÆâÅÄÍ¼Ìë
Å·»È¤Î°Ëâ ÆâÅÄ¿¿Îé
´ßÊÕ ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
ÉûÂâÄ¹ ¹â¶¶±ÑÂ§
ÌîÌÐ ÀÖ±©º¬·ò¼£
Ææ¤ÎÃË ÇµÂ¼·ò¼¡
ÂæÉ÷¤Î°Ëâ ´îÂ¿Â¼±ÑÍü
¥ì¥¼ ¾åÅÄÎïÆà
¢¡WEB
·à¾ìÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://chainsawman.dog/movie_reze/
TVÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://chainsawman.dog/tvseries/
¸ø¼°X¡§@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
ÂèÆóÉô¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡Á21´¬È¯ÇäÃæ¡ª
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¾ðÊó
¡¦Blu-ray&DVDÁ´4´¬ È¯ÇäÃæ¡ª
¡¦Prime VideoÂ¾ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª¡¡
¢¨ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ãÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡ä
2025Ç¯
11/ 6 (¶â)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 Ä¹Ìî Ä¹Ìî¥Ó¥Ã¥°¥Ï¥Ã¥È
11/ 7 (ÅÚ)¡¡¡¡³«¾ì 15:30¡¡³«±é 17:00 Ä¹Ìî Ä¹Ìî¥Ó¥Ã¥°¥Ï¥Ã¥È
11/11(¿å)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 ¿ÀÆàÀî K-Arena Yokohama
11/12(ÌÚ)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 ¿ÀÆàÀî K-Arena Yokohama
11/18(¿å)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 Âçºå Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
11/19(ÌÚ)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 Âçºå Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
11/27(¶â)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 Ê¡²¬ ¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
11/28(ÅÚ)¡¡¡¡³«¾ì 15:30¡¡³«±é 17:00 Ê¡²¬ ¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
12/ 3 (ÌÚ)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 µÜ¾ë µÜ¾ë ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
12/ 4 (¶â)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 µÜ¾ë µÜ¾ë ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
12/ 8 (²Ð)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 °¦ÃÎ ¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
12/ 9 (¿å)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 °¦ÃÎ ¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä Âè1Å¸¼¨´Û
12/16(¿å)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 ¿ÀÆàÀî K-Arena Yokohama
12/17(ÌÚ)¡¡¡¡³«¾ì 17:00¡¡³«±é 18:30 ¿ÀÆàÀî K-Arena Yokohama
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤ÏCDÉõÆþÀè¹Ô¤Î¤ß¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
»ØÄêÀÊ ¡ï 9,900 ÀÇ¹þ
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ(Âç¿Í) ¡ï 9,900 ÀÇ¹þ
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ(¤ª»ÒÍÍ) ¡ï 7,500 ÀÇ¹þ
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
2¼¡Àè¹Ô¿½¹þ
Single¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×CDÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡9·î22Æü(·î) 12:00¡Á9·î28Æü(Æü) 23:59
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¡¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È
https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2026
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok¡¡