FIVE NEW OLD、新曲「Smile」配信＋26年ビルボートライブ、春ツアー開催決定
今年バンド結成15周年を迎えたFIVE NEW OLDが、9月15日(月祝)東京国際フォーラムホールCにて行われたツアーファイナルにて、9月17日(水)に配信シングル「Smile」をリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真と新アーティスト写真も公開されている。
15周年ベストアルバム『FiNO is』から半年ぶりのリリースとなる今作は、華やかなホーンセクションやカラフルな曲展開が心地良い、軽やかさとエネルギーが詰まった、聴くだけで心が晴れる1曲。明日9月16日(火)放送のJ-WAVE(81.3FM)『STEP ONE』番組内にて音源が初解禁される。
あわせて2026年1月に3年半ぶりとなる横浜＆大阪でのビルボードライブ公演と、春のワンマンツアーの開催も発表された。現在Official Mobile Fan Club「FiNO Crew Studio」にてチケットのファンクラブ先行を受付中。
※FiNO(読み：フィノ)はFIVE NEW OLDの略称
◆ ◆ ◆
■メンバー楽曲コメント
9/17に新曲「Smile」をリリースします。
新たな旅立ちを前に、自分の人生観を歌にしました。
過去を見送り、未来を描く――そんな置き手紙であり、宣誓でもあります。
たとえ空っぽでも、思うように進めなくても、最後には笑えるように。
そんな願いを、この歌に託しました。
聴いている間、木漏れ日のような温かさが届けば嬉しいです。
(Vo/Gt：HIROSHI)
◆ ◆ ◆
■J-WAVE(81.3FM)『STEP ONE』番組情報
放送日時：2025年9月16日(火) 9:00〜13:00
番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/stepone/
ナビゲーター：サッシャ、ノイハウス萌菜
■配信シングル「Smile」
2025年9月17日(水)配信
https://fino.lnk.to/SML
■＜Current Location Concert -“Billboard Live” Tour 2026-＞
1/17(土)Billboard Live YOKOHAMA
1/25(日)Billboard Live OSAKA
1st stage：OPEN 14:00 / START 15:00
2nd stage：OPEN 17:00 / START 18:00
●チケット(税込)
＜横浜公演＞
DXシートカウンター：￥8,600
S指定席：￥8,600
R指定席：￥7,500
カジュアルセンターシート：￥8,100(1ドリンク付)
カジュアルサイドシート：￥7,000(1ドリンク付)
＜大阪公演＞
BOXシート：￥18,300(ペア販売)
S指定席：￥8,600
R指定席：￥7,500
カジュアルシート：￥7,000(1ドリンク付)
●チケットファンクラブ先行(抽選)
申込期間：9/15(月祝)20:00〜9/21(日)23:59
https://finocrewstudio.bitfan.id/
■＜FIVE NEW OLD ”ONEMAN TOUR 2026”＞
4/04(土)名古屋CLUB QUATTRO
4/05(日)梅田CLUB QUATTRO
4/12(日)札幌cube garden
4/18(土)仙台ROCKATERIA
4/29(水祝)新潟CLUB RIVERST
5/23(土)福岡DRUM Be-1
5/24(日)岡山YEBISU YA PRO
6/19(金)渋谷Spotify O-EAST
●前売りチケット(税込)
スタンディング：￥5,500
スタンディング(学割)：￥3,500
※小学生以上チケット必要／未就学児童入場不可
※Drink代別途必要
※学割チケット・・・【対象年齢】公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。
ご購入の方は公演日当日、身分証明書(学生証等)のご提示が必要となります。
●チケットファンクラブ先行(抽選)
申込期間：9/15(月祝)20:00〜9/28(日)23:59
https://finocrewstudio.bitfan.id/
