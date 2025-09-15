高橋ひかる、“へそ出しルック”に反響「ガチで綺麗」「チラ見せおへそ」
女優の高橋ひかるが15日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュな“へそ出しルック”を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
【写真】美しい！ 高橋ひかるの“へそ出しルック”
高橋は、お気に入りのセットアップを着用したショットを公開。黒のコーディネートをシックに着こなし、シャツの裾からちらりとおへそをのぞかせた姿を見せた。さらに「レースが取り外しできるのも嬉しい！」とポイントを紹介している。
大人っぽさとかわいらしさを兼ね備えた今回のコーディネートに、ファンからは「チラ見せおへそが」「美しい」「めちゃめちゃお似合い」「ガチで綺麗だしかわいい」「凄く大人ぽくて綺麗」「可愛さとセクシーさに心奪われてます」といった反応が寄せられている。
※高橋の高は正式には「はしごだか」
引用：「高橋ひかる」インスタグラム（＠hikaru_takahashi_official）
