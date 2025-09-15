ÎëÌÚ°¦Íý¡¡¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¡È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¥á¡¼¥¯¡ÉÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×
¡¡¸µ¡î-ute¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Î±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ä¤Ä¡¡¤ß¤ó¤Ê³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡©¡©¡©¡×¤È¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÌÜ¸µ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤À¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯7·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Æâ¤ÇÎ®¤ì¤¿±ÇÁü»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡¡¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÁá¤¯¤·¤¿¤¤ÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤á¤á¤Ë¥¥é¥¥é¥¹¥È¡¼¥ó¤Ä¤±¤Æ¤ë°¦Íý¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤è¡Á¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Âç¹¥¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£