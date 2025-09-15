◇大相撲秋場所2日目 ○大の里（突き落とし）玉鷲●（2025年9月15日 東京・両国国技館）

大の里は玉鷲に喉輪で押され、一見危ない感じだったが、体勢には余裕があった。

上体を起こされたものの、そこまで伸び切ってはいなかった。すぐに左から振り払うように相手のバランスを崩し、突き落としを決めた。

体が伸びても即座に立て直すことができたのは、それだけ立ち合いの当たりが良かったからだ。右肩を相手の体にぶつけるように当たって圧力をかけた。玉鷲に左からおっつけられて、右を差すことはできなかったが、腰の位置が上がらず、強烈な喉輪を受けてもしのぐことができた。

新横綱として迎えた名古屋は、11勝4敗と物足りない結果に終わった。周囲の期待からくる重圧や、横綱土俵入りなど大関の時とは違う儀式などが重なり、思うような相撲を取り切れなかったのだろう。

ただ、その反省を踏まえ、今場所は自分なりの稽古の仕方とか、ちゃんと場所前の準備ができたのではないか。体つきも先場所よりは肩周りがふっくらして厚みが出てきたように見える。

もう一人の横綱の豊昇龍もこの日は3勝10敗と相性の悪かった高安に快勝した。両横綱が引っ張る展開になれば本場所も締まってくる。

まだ2日目だから何とも分からないが、立ち合いで大の里がしっかり当たっていければ、今場所簡単に押される展開になるのは少ないはずだ。（元大関・栃東）