東京・世田谷区の公園で、桜の木が倒れ、女性がケガをしました。

記者

「きょうも多くのランナーがいます。自転車で通行する方もいますね」

ランニングやサイクリングの専用レーンが設けられている駒沢オリンピック公園。沿道には多くの木が立っていますが…

14日に突然、倒れました。撮影したのは、ジョギング中だった男性です。

撮影者

「1周目の時には何もなかったのに（2周目に）突然、木がコースを塞ぐように倒れているのが見えました」

立っていた場所を見てみると、根元から倒れています。倒木の瞬間、道路には自転車で走行中の女性がいたといいます。

通報

「サイクリングロードで太い木が倒れ、自転車で走行中の女性に当たってケガをしている」

警視庁によると、女性はケガをしたものの、意識はあるということです。

■公園利用者「恐怖はあります」

公園をよく利用する人たちは…

利用者

「自然のことなので、ある程度しょうがないはあるけど、事故になってしまうと、子どもに万が一のことがあると悔やむに悔やみきれない。恐怖はありますよね。」

利用者

「なんで倒れたんでしょう。それが怖い。他にもそういう木があったら怖い」

「ちょっとこわい」

■「根元が腐っていた事による倒木」

倒れたのは、高さ10メートルほどの桜の木。当時公園では、わずかな風が吹いている程度だったといいます。

公園の管理事務所によると、木の点検はほぼ毎日行っていて、事故当日の朝も、目視や木をたたいて音で確認したところ、異常は見られなかったそうです。

では、なぜ倒れたのか。考えられる可能性について、専門家は…

日本樹木医会・小林明理事

「根元が腐っていた事による倒木。（根元が）白く見える。カビが生えて腐った状況。耐える力がなくて折れたと考えられる」

■公園での倒木急増…東京が最も多く

公園での倒木は、令和5年度から全国的に急増していて、最も多く発生しているのが東京です。

日本樹木医会・小林明理事

「（倒れた）駒沢オリンピック公園の桜は、樹齢60年を超えている。50〜60年たつと、根元の中に腐る部分が少しずつ増えてくる」

専門家によると、東京は、1964年の東京オリンピックを機に植えられた木が多く、60年ほどがたった今、倒れてしまう木が増えているといいます。

都内では去年、死亡事故も発生。1960年ごろに植えられたイチョウの木の枝が折れ、歩行者が下敷きになり、亡くなっています。

■危険な木を見分けるポイントは

では、倒れる可能性がある危険な木なのかどうか、見分けるポイントは…

【危険な木を見分けるポイント】

1．大きな木だがこの時期に葉がない

2．斜めに傾いている木

3．枯れ枝がある木

警視庁などは、倒木の詳しい原因を調べています。