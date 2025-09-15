「最初に話しかけてくれた。とても良い人」トッテナム高井幸大の英語の先生は？ 日本アニメ大好きの同僚と大盛り上がり！自身の推しは進撃の巨人
怪我からの復帰が近い日本代表DF高井幸大が、トッテナムのチームメイトについて語った。クラブ公式Xがインタビュー映像を公開している。
今月４日に21歳の誕生日を迎えた若き逸材は、下部組織から在籍した川崎フロンターレからイングランドの強豪に加入。初めての移籍であり、海外初挑戦であるものの、すでにチームに馴染んでいるようだ。
左SBのレギュラーとして活躍しているイングランド代表DFジェド・スペンスは先日、「彼は上手く適応している。怪我をしているので、正直まだあまり会えていないけど、問題なく馴染んでいると思うよ」と証言していた。
では、特に仲が良いチームメイトは誰なのか。高井は「（新天地で）とても良い時間を送れていると思いますし、早く怪我を治してサッカーがしたいです。早くみんなとサッカーがしたいです」と伝えた後、ブラジル代表FWリシャルリソンとの関係性を明かした。
「リッチは最初に話しかけてくれました。僕の英語の先生です。彼はとても良い人です」
高井より１年早く、昨季にトッテナムに加入したイングランド代表FWドミニク・ソランキは、日本のアニメ好きとして知られる。「彼とはその話をした？あなたはアニメが好き？」と問われた際には、こう答えた。
「もちろん、最初に会った時に話しましたし、すごく盛り上がったのを覚えています。それでも、みんなからは『子どもだ』と言われましたね。僕も好きなアニメはたくさんあるので、たくさん話しました」
ちなみに自身の推しアニメは『進撃の巨人』だという。日本人ルーキーは、世界的な人気を誇る母国のエンタメを通じてもコミュニケーションを取り、非常に良い関係を築いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
