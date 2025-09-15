「カップルに見えます」三田寛子、イケメン次男との自撮りに「息子君かっこ良い」「とっても素敵」の声
「カップルに見えます」三田寛子、イケメン次男との自撮りに「息子君かっこ良い」「とっても素敵」の声
俳優の三田寛子さんは9月12日、自身のInstagramを更新。次男で歌舞伎役者の中村福之助さんとのツーショットを公開しました。
【写真】三田寛子＆次男の仲良しツーショット
「2人旅いいですね」三田さんは「二男の福之助と先日札幌競馬場へ」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。札幌競馬場でのツーショットや、ターフで佇む福之助さんの姿を披露しました。1枚目の写真では、サングラスをかけてピースをする福之助さんに頭を寄せて笑顔を見せる三田さん。続けて、「#古川奈穂ちゃん 応援に 騎手育成学校時代の彼女を取材させて頂いたご縁もあり応援しています」と、競馬場を訪れた理由も明かしました。
コメントでは「最高の旅行でしたね」「優しい息子さん」「息子君かっこ良いです」「お母様お若くてカップルに見えます」「こちらも自然と笑顔に」「2人旅いいですね」「とっても素敵ですね」「いつも可愛いですね」など、さまざまな声が寄せられています。
「3年ぶりに北海道旅行」福之助さんも、自身のInstagramで三田さんとの北海道旅行を報告。「3年ぶりに北海道旅行」とつづり、競馬場での自身のショットや親子のツーショットのほか、ご当地グルメの写真も多数公開しました。これからも仲良しな親子の投稿に期待したいですね。(文:くま なかこ)
外部サイト