【大人の秋コーデ】これから秋服を買うならおすすめ！ 2025年秋冬の「トレンドアイテム」4つ
【大人の秋服】これから買うなら「4つのトレンドアイテム」がおすすめ！9月になり、何か新しいアイテムを買い足したいと考える方も多いのではないでしょうか。今回は、大人の女性におすすめしたい「秋のトレンドアイテム」を4つ、コーディネートと共にご紹介します。
1. フェミニンな「レース」アイテム
この秋は、フェミニンな「レース」がトレンドとして注目を集めています。キャミソールなどの繊細なアイテムから、長袖のトップスやロングボトムスなどの面積の大きなアイテムまで、さまざまなデザインで取り入れられています。
また、前のボタンを全て開けて、羽織りとして着るのもおすすめです。
2. アクセントにぴったり「レオパード柄」
今年はアニマル柄のアイテムが多く出ていますが、その中でも人気が高いのが「レオパード柄」です。イエロー系やブラウン系のカラーが使われていることも多く、あたたかみのある色使いは秋らしさもプラスしてくれます。
大人の女性には、写真のようにバッグで取り入れるのもおすすめ。シンプルでもフェミニンでも無地の洋服に合わせると、レオパード柄がアクセントになり、おしゃれな印象を演出できます。
3. 「リボン」使いのボウタイブラウス
この秋も、ガーリーな「リボン」モチーフのアイテムが、引き続き人気を集めそうです。
中でも写真のように、首もとでリボン結びができるボウタイブラウスは、顔まわりに華やかさをプラスしてくれる優秀アイテム。カジュアルにもきれいめにも着られるのが魅力です。
モノトーンに合わせたり、かっちりとしたジャケットのインナーに着るなどして、甘くなり過ぎないようにまとめると、大人の洗練された着こなしに仕上がります。
4. Iライン効果も！「幅が広めのプリーツスカート」
動くたびにきれいに揺れる、フェミニンな雰囲気が人気のプリーツスカート。その中でもこの秋は、写真のように幅が太めのプリーツがトレンドで、大人女性にぜひトライしてみてほしいアイテムです。
細くてやわらかいアコーディオンプリーツは、コンサバやフェミニンなイメージが強いアイテムですが、今年トレンドの幅が太いプリーツは、よりモード感やきちんとした印象を与えてくれます。
幅広のプリーツはしっかりとしたラインが強調されるため、縦長のIライン効果が生まれ、下半身をすっきり見せてくれるのもメリットです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)