¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£µÆü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÅÐÊÌÂç²ñ¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬ÌðÌîÄÌ¡Ê£´£·¡Ë¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É£³ËÜ¾¡Éé¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÐÊÌ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ëÌðÌî¤È¤Î¶èÀÚ¤ê¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¿Ø¡££±ËÜÌÜ¤¬£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢£²ËÜÌÜ¤¬¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢£³ËÜÌÜ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦ÊÑÂ§¥ë¡¼¥ë¤Î£³ËÜ¾¡Éé¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¤ÏËÜÂâ¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï·ã¤·¤¤¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÌðÌî¤â¤¢¤¨¤Æ¡Ö£Ç¡¥£Â¡¥£È¡×»þÂå¤Î¤¤¤ÇÎ©¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·èÀï¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ËÜÌÜ¤Ï¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¤Ú¥é¡¼¥É¡õÅÄ¸ýÎ´Í´¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤ÇÌðÌî¡õ¿¿ÊÉÅáµÁ¡õËÜ´ÖÊþ¹¸¤ÈÂÐÀï¡£ÅÄ¸ý¤¬ÌðÌî¤Îµ´»¦¤·¤ÇÄÀ¤ó¤ÇÀè¼è¤òµö¤¹¡£¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤ó¤À£²ËÜÌÜ¤Ë¤Ï²¿¤ÈÌðÌî¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æà±åÇ°Ë·¼çáÈÓÄÍ¹â»Ë¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¡£ÈÓÄÍ¤ÎÈ¿Â§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï£³ËÜÌÜ¤ÎÃª¶¶¤ÈÌðÌî¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇØ¸å¤«¤é¤Î°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢µ´»¦¤·¤ÈÌðÌî¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿Ãª¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥¤¥¹¹¶·â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥¹¾å¤Ø¤Î¥Ä¥¤¥¹¥È¡õ¥·¥ã¥¦¥È¤Ç·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç°µ»¦¤·¡¢·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÃª¶¶¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡Ö¸½ÌòÀ¸³è£²£µÇ¯¤Î¤¦¤Á¡¢ÌðÌî¤È£²£³Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï°û¤ß¤Ë¹Ô¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Å¨ÂÐ¤·¡¢Áê¤¤¤ì¤Ì´Ø·¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æº£Æü¡¢Àï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¡£ÌðÌî·¯¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²¶¤ÏÌðÌî·¯¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£°ìÊý¤ÎÌðÌî¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼¼Íö´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤ËÅÐÊÌ¤È¼¼Íö¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢ÍèÇ¯¡¢·ªÎÓÂÎ°é´Û¡¢¼¼Íö¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤ÂÎ°é´Û¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿·Å¸³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏºÆ¤ÓÃª¶¶¤¬¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤ÏÅÐÊÌ¡¢¼¼Íö¤â¡¢ËÌ³¤Æ»À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤«¤é¤Î¡Ö¥ä¥Î¡¦¥È¥ª¡¦¥ë¡¼¡ª¡×¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£