◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（15日、横浜スタジアム）

巨人・田中将大投手が、6回2失点で降板し、日米通算200勝はおあずけとなりました。

偉業達成へ残り『1勝』に迫る中、田中投手は4回までDeNA打線をヒット1本に抑える無失点ピッチングを披露します。

5回には先頭から2連打を浴びるなど、2アウト満塁のピンチを背負うと、2番・度会隆輝選手にスプリットをはじき返され、あわやタイムリーかという打球を打たれます。それでもこの打球にレフトを守る丸佳浩選手が横っ飛びで捕球すると、スーパーキャッチでピンチを脱し、マウンド上の田中投手もガッツポーズで応えました。

6回のマウンドにも上がった田中投手。先頭の筒香嘉智選手にセンター方向への痛烈な当たりを浴びますが、センターのキャベッジ選手がダイビングキャッチ。丸選手に続き、外野守備陣が田中投手を支えました。

しかし、1アウトからヒットとフォアボールで1、2塁のピンチを背負うと、7番・石上泰輝選手に初球のスプリットを捉えられ、打球はライトへ。この打球にライトを守る中山礼都選手が懸命にグラブを伸ばし、一度はグラブに入りますが、完全には捕球できず。走者一掃の2点タイムリーを浴びて、2失点。これまで粘投を続けていた田中投手ですが、先制を許しました。

田中投手は7回の攻撃でベンチの阿部慎之助監督と会話をし、代打を送られ降板。6回90球、被安打5、4四球2失点で、通算200勝達成は次回以降となりました。