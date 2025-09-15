田中将大の登板試合…気合が入る巨人の守備

■DeNA ー 巨人（15日・横浜）

硬い守備に阻まれている。DeNAは15日、横浜スタジアムで巨人と対戦。安打性の当たりを2度も外野手に好捕され、「抜けそうなものが抜けない 神様に見放されてる」「今日の巨人守備気合い入りすぎ抜けない」と悲鳴をあげている。

日米通算200勝をかけた田中将との対戦となったDeNA打線は、4回まで無得点。5回には2死満塁の好機から度会が左前に落ちそうな打球を放ったが、左翼手の丸がダイビングキャッチ。抜けていれば複数得点は確実だっただけに、アウトになった度会は天を仰いだ。

6回には先頭の筒香が右中間へのライナーを放ったが、中堅手キャベッジがダイブしてまたもグラブの先でダイビングキャッチ。キャベッジは雄叫びをあげ、筒香は呆然とした様子だった。

これにはX（旧ツイッター）では「抜けそうなものが抜けない 神様に見放されてる」「抜けないか〜」「今日の巨人守備気合い入りすぎ抜けない」「筒香のが抜けてればな」「筒香さん、ナイスバッティングでしたよ これはキャベッジ選手にやられたわ」「巨人の守備エグいって 度会も筒香も素晴らしいバッティングだぞ」と、アウトに悲しみながらも、巨人の守備を称える声があがっていた。（Full-Count編集部）