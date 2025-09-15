ミス東大・神谷明采「お酒弱すぎ問題」飲酒後の真っ赤な顔公開で驚きの声相次ぐ
【モデルプレス＝2025/09/15】「ミス東大2020」グランプリや「MISS OF MISS 2021」グランプリなど数々の賞を受賞しているタレントの神谷明采が15日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。飲酒後の写真を公開し、驚きの声が寄せられている。
【写真】ミス東大、飲酒後の衝撃的な姿
神谷は「お酒弱すぎ問題 ビール一杯、5分ごとの経過がこれ（閲覧注意）」とつづり、飲酒後の経過を収めた写真を公開。顔が段々と赤くなり、4枚目には顔全体に赤くなる様子を投稿している。
この投稿にファンからは「心配すぎる」「アレルギーかな」「かなり酷いね…」「気を付けて」と心配する声が寄せられている。（modelpress編集部）
