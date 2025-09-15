松田翔太、妻・秋元梢との貴重な夫婦ショット公開「映画のワンシーンみたい」「世界一お似合い」と話題
【モデルプレス＝2025/09/15】俳優の松田翔太が9月15日、自身のInstagramを更新。妻でモデルの秋元梢との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松田翔太＆秋元梢夫妻、貴重なプライベートショット
「先日40歳になれました」と9月10日に迎えた40歳の誕生日を報告したマ松田。「4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
投稿では、秋元が松田の後ろから顔を出した茶目っ気たっぷりな2ショットをアップしている。
この投稿に、ネット上では「おめでとうございます！」「かっこよすぎ」「憧れの夫婦」「世界一お似合い」「映画のワンシーンみたい」「貴重な2ショット」「オシャレで絵になる」と多数の反響が寄せられている。
2人は2018年4月に結婚を発表。夫婦で雑誌「VOGUE JAPAN」の表紙を飾るなど、クールでオシャレな夫婦として憧れの存在となっている。（modelpress編集部）
