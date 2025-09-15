【GIVENCHY】肌のノイズを消して透明感を演出♡ 素肌の美しさがきわ立つ「ミニマムメイク」って？

その人本来の美しさを引き出してくれる、ベースメイクアイテムがそろうGIVENCHY（ジバンシイ）のコスメライン。そこで今回は、三浦理奈とともに、ジバンシイのフェイスパウダーを使って素肌の美しさがきわ立つ「ミニマムメイク」をご紹介します。この秋、大人っぽさが欲しいコ向けの必見メイクです♡

GIVENCHY

ブランドの頭文字「G」を組みあわせたシグネチャーロゴでおなじみのジバンシイ。

その人本来の美しさを引き出してくれるベースメイクは、名品＆バズリアイテムがズラリ。

ジバンシイのフェイスパウダー

肌のノイズを消して透明感をまとう

“肌色は単色では表現できない”という考えのもと、生み出された4色からなる「プリズム・リーブル」はブランドのアイコン的存在。

この秋進化をとげたプレストタイプは、透明感とマット質感のいいとこどりを実現。

【A】プリズム・リーブル・プレストパウダー 00 7,480円／パルファム ジバンシイ

▶︎くすみを払拭するバイオレットとピンクのカラーブロックを肌の上でなじませれば、透明感の精度が格段にアップ。