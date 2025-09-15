【GIVENCHY】肌のノイズを消して透明感を演出♡ 素肌の美しさがきわ立つ「ミニマムメイク」って？

その人本来の美しさを引き出してくれる、ベースメイクアイテムがそろうGIVENCHY（ジバンシイ）のコスメライン。そこで今回は、三浦理奈とともに、ジバンシイのフェイスパウダーを使って素肌の美しさがきわ立つ「ミニマムメイク」をご紹介します。この秋、大人っぽさが欲しいコ向けの必見メイクです♡

GIVENCHY

ブランドの頭文字「G」を組みあわせたシグネチャーロゴでおなじみのジバンシイ。

その人本来の美しさを引き出してくれるベースメイクは、名品＆バズリアイテムがズラリ。

ジバンシイのフェイスパウダー

肌のノイズを消して透明感をまとう

“肌色は単色では表現できない”という考えのもと、生み出された4色からなる「プリズム・リーブル」はブランドのアイコン的存在。

この秋進化をとげたプレストタイプは、透明感とマット質感のいいとこどりを実現。

【A】プリズム・リーブル・プレストパウダー 00 7,480円／パルファム ジバンシイ
▶︎くすみを払拭するバイオレットとピンクのカラーブロックを肌の上でなじませれば、透明感の精度が格段にアップ。

他に使用したアイテムはこちら♡

【B】プリズム・リーブル・ハイライター 16 6,930円（限定）／パルファム ジバンシイ
▶︎ホワイトとピンクが溶けあい、ほのかに温度を感じさせるペールホワイトのツヤをメイク。

【C】ローズ・パーフェクト 517 4,950円（限定）／パルファム ジバンシイ
▶︎マーブル模様が美しいリップバームは、ブロンズに輝くレッドブラウンが唇の上でシアーに発色。

How to make-up

How to パウダー

Aの4色をブラシで混ぜて全顔にさっと均一になじませる。

How to ハイライト

Bのピンクカラーを多めにパフにとり、チークラインに重ねづけして血色感とツヤをプラス。

How to リップ

Cを直塗りして唇全体につけたら、さらに唇の山は少しオーバーめに重ねてツヤ増し。肌の透け感にあわせて、リップもシアーな色づきのものを選んでバランスよく。

完成♡

素肌の美しさがきわ立つミニマムなメイク。

ナチュラルな素肌感を演出させて落ち着いたオトナな印象をゲット♡ シアーな色付きのリップを選ぶのがこなれ感を出すカギ。

ドッキングシャツ 13,200円／Narcissus イヤリング 24,300円／アビステ ブレスレット 3,960円／Linola（805showroom）

撮影／NA JINKYUNG（TRON）ヘア＆メイク／paku☆chan スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 佐々木麗