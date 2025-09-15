◇陸上 世界選手権東京大会第3日 男子400メートル障害予選（2025年9月15日 東京・国立競技場）

男子400メートル障害の予選が行われ、日本勢は予選で姿を消した。日本歴代3位の記録を持つ豊田兼（22＝トヨタ自動車）は51秒80で5組8着に沈んだ。井之上駿太（23＝富士通）は49秒73で1組8着、小川大輝（22＝東洋大）は50秒08で2組6着だった。

前半から積極的に飛ばしたが、残り100メートル付近で失速。ゴール後は苦悶の表情を浮かべた。

豊田は昨年の日本選手権で日本歴代3位の47秒99をマーク。パリ五輪代表をつかんだ。しかし、初の世界舞台では左足太腿裏肉離れの影響で予選敗退に終わっていた。

▼井之上駿太 ホームゲームみたいな雰囲気を観客の皆さまが作ってくれて、幸せな49秒になった。勝負できる感覚はあったけど、走っただけで勝負すらできなかった。

▼小川大輝 世界の舞台で力を出せない自分が本当に情けない。まだまだトップアスリートの仲間入りはできてないなと思う。思ったより力んでしまってもったいないレースだった。