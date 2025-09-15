ナイネンのランジェリーが楽天に登場♡体温を1℃上げる温活スタイル

“体温を1℃上げる”をコンセプトに、温活をファッション感覚で楽しめるニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」が、ついに楽天市場に公式ショップをオープンしました。唯一無二の透かし編みデザインとやさしい着心地で、女性の身体を内側から温めるアイテムが揃います。冷え性で悩む方も、おしゃれに温活できるラインナップは必見です♡

透かし編みで叶う♡温めと可愛さの両立

腹巻きロングパンツ

キャミソール

Vネックカーディガン

ナイネンの特徴は、他にはない“透かし編み”を取り入れたデザイン。腹巻きロングパンツやキャミソール、Vネックカーディガンなど、肌にやさしくフィットしながら体を自然に温めてくれます。

ニット素材ならではの伸縮性で心地よさも抜群。おしゃれを楽しみながら、冷え対策まで叶える新感覚ランジェリーです。

emmi×マリメッコ♡柔らかなピンクが彩る限定アイテム4型が登場

楽天市場で購入可能！温活をもっと身近に

ハーフフレアパンツ

ハーフトップブラ

これまで公式ECサイトのみの販売だったナイネン。今回の楽天市場出店により、より多くの女性に届けられるようになりました。

ハーフトップブラ（税込5,830円）、ハーフフレアパンツ（税込6,050円）、Vネックカーディガン（税込7,920円）など、セット販売も充実。

冷え性に悩む方へのプレゼントにもぴったりなオリジナル巾着付きアイテムも用意されています♪

最後まで心地よく使えるサステナブルな一枚

3点セット販売（モカ）

3点セット販売（ホライゾングリーン）

内容：ハーフトップブラ/ハーフフレアパンツ/Vネックカーディガンのセット

ハーフトップブラ

価格：5,830円（税込）

ハーフフレアパンツ

価格：6,050円（税込）

Vネックカーディガン

価格：7,920円（税込）

ナイネンのランジェリーは、大量生産をせず“必要な分だけ”を丁寧に生産。最後まで使い切れるニット素材を選び、無駄を出さないサステナブルな姿勢も魅力です。

1本1本の糸にまでこだわり、着る人の身体と心を大切にしたものづくり。シンプルで美しく、そして温かさを感じられる一枚が、あなたの新しい温活を支えます。

ナイネンで始める♡体も心も温まる暮らし

冷え性に悩む女性の強い味方として誕生したナイネンのニットランジェリー。楽天市場での販売開始により、より気軽に手に取れるようになりました。

透かし編みの美しさ、やさしい着心地、そして体温を1℃上げる温活効果。そのすべてが日常に温もりと彩りを添えてくれます。

おしゃれも健康も叶える新しいライフスタイルを、ナイネンと一緒に始めてみませんか♡