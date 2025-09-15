【敬老の日】92歳の現役ラガーマン トレードマークは金色パンツ！ 戦争も経験…元気の秘訣は？《新潟》
人生100年時代とも言われ年々若々しい高齢者も多くなっていますが、新潟市には92歳の現役のラガーマンがいます。
元気の秘訣などを取材してきました。
トレードマークはピンク色のキャップ。そして、金色のパンツ。
軽快にパス回しをする男性……平岩久秀さん92歳です。
＜平岩久秀さん＞
「走ってきた人をタックルして爽快なもんですよ」
新潟市のラグビーチーム「新潟不惑ハーフブラックス」です。毎週末、阿賀野川の河川敷などで練習を行っています。
70歳代は黄色、80歳代は紫、そして90歳代は金色。唯一のゴールドパンツが平岩さんです。
＜平岩久秀さん＞
Q）若い人に交じって練習するのはどうですか？
「別に、別にそんな……」
Q）力もらえたりしない？
「そうそう」
Q）力もらえる？
「もらえますね、ああ……そのためにやっているみたいなもの、元気が出てくる」
記者の問いかけに気を使う場面も見せますが、大会になるとその姿は一変するといいます。
9月、新潟市北区で開かれた大会ではバックスとして出場。女性の選手にタックルを仕掛けたところ、逆にやり返されケガをして退場になったといいます。
＜チームメイト堀 美穂さん＞
「タックルに来ますよ。突っ込んでくるよね」
＜平岩久秀さん＞
「女性にやられて悔しいの悔しいの」
負けず嫌いな一面ものぞかせる平岩さん。
新潟市北区で生まれ子どもの頃は戦争も体験。松浜小学校に通っていた頃は空襲にあったことも……。
＜平岩久秀さん＞
「飛行場が近いんだ、バーッと撃たれたことがある。うーって空襲になると勉強をしなくてもいい、バーッと山に逃げて、そんな経験がある。貧しかったね」
3人の子どもと6人の孫に恵まれ、日々の楽しみは1時間の散歩と晩酌。さらに人と話すことも大好きだといいます。
これまで大きなケガや病気はしたことがないといいます。
＜チームメイト 山際孝二さん＞
Q）10個上の先輩がいるが？
「オバケだね。どこから力が出てくるのかわかりませんけど、私目標にしてます」
81歳の山際さんと亡くなった時に身につける衣装の話になると……。
＜チームメイト 山際孝二さん＞
「みんなだいたいこれ着て、棺桶に、遺影の写真もこれ着て」
＜平岩久秀さん＞
「私死ぬと思ったことない。こんな若い人が死なんて考えてるの？情けない話だね～金色のパンツ、その次、何を履くことがあるのか」
Q）色があるのかと？
「そうそう」
年齢を感じさせず若々しい平岩さん。元気の秘訣は……。
＜平岩久秀さん＞
「マージャンしたりいろんなことをしたのが、仲間がみんな亡くなって」
Q）いま仲間とラグビーをたまにやるのは？
「そうそう、それが一番の自分のやりがい。欲を持たないで思い切って短い人生を堪能してさ。マイペース」