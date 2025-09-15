TeNYテレビ新潟

人生100年時代とも言われ年々若々しい高齢者も多くなっていますが、新潟市には92歳の現役のラガーマンがいます。

元気の秘訣などを取材してきました。

トレードマークはピンク色のキャップ。そして、金色のパンツ。

軽快にパス回しをする男性……平岩久秀さん92歳です。

＜平岩久秀さん＞
「走ってきた人をタックルして爽快なもんですよ」

新潟市のラグビーチーム「新潟不惑ハーフブラックス」です。毎週末、阿賀野川の河川敷などで練習を行っています。

150人以上が在籍していますが約半分が65歳以上。クラブではケガを防ぐためパンツの色でどの年代の選手かを色分けしています。

70歳代は黄色、80歳代は紫、そして90歳代は金色。唯一のゴールドパンツが平岩さんです。

＜平岩久秀さん＞
Q）若い人に交じって練習するのはどうですか？
「別に、別にそんな……」

Q）力もらえたりしない？
「そうそう」

Q）力もらえる？
「もらえますね、ああ……そのためにやっているみたいなもの、元気が出てくる」

記者の問いかけに気を使う場面も見せますが、大会になるとその姿は一変するといいます。

9月、新潟市北区で開かれた大会ではバックスとして出場。女性の選手にタックルを仕掛けたところ、逆にやり返されケガをして退場になったといいます。

＜チームメイト堀 美穂さん＞
「タックルに来ますよ。突っ込んでくるよね」

＜平岩久秀さん＞
「女性にやられて悔しいの悔しいの」

負けず嫌いな一面ものぞかせる平岩さん。

新潟市北区で生まれ子どもの頃は戦争も体験。松浜小学校に通っていた頃は空襲にあったことも……。

＜平岩久秀さん＞
「飛行場が近いんだ、バーッと撃たれたことがある。うーって空襲になると勉強をしなくてもいい、バーッと山に逃げて、そんな経験がある。貧しかったね」

3人の子どもと6人の孫に恵まれ、日々の楽しみは1時間の散歩と晩酌。さらに人と話すことも大好きだといいます。

これまで大きなケガや病気はしたことがないといいます。

＜チームメイト　山際孝二さん＞
Q）10個上の先輩がいるが？
「オバケだね。どこから力が出てくるのかわかりませんけど、私目標にしてます」

81歳の山際さんと亡くなった時に身につける衣装の話になると……。

＜チームメイト　山際孝二さん＞
「みんなだいたいこれ着て、棺桶に、遺影の写真もこれ着て」

＜平岩久秀さん＞
「私死ぬと思ったことない。こんな若い人が死なんて考えてるの？情けない話だね～金色のパンツ、その次、何を履くことがあるのか」

Q）色があるのかと？
「そうそう」

年齢を感じさせず若々しい平岩さん。元気の秘訣は……。

＜平岩久秀さん＞
「マージャンしたりいろんなことをしたのが、仲間がみんな亡くなって」

Q）いま仲間とラグビーをたまにやるのは？
「そうそう、それが一番の自分のやりがい。欲を持たないで思い切って短い人生を堪能してさ。マイペース」