【子ども会、メリットある？】子ども会の会費。月額1200円は登校班代！？＜第4話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第4話 ズボラなエミさん
【編集部コメント】
たとえデメリットがあったとしても、登校班に入れないのなら子ども会に加入するしかないと判断したエミさん。コウジさんは「もっといろいろ話を聞いて考えたほうがいいよ！」と言いますが、エミさんは直感で動くタイプのようですね。なおかつ他人にあれやこれや聞ける性格でもありません。今回もほかのメリットやデメリットはおいて「登校班代」だと思って子ども会の会費を支払いました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
