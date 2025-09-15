¡Ö2²ó²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×ÃæÂ¼ÎØÌ´¤¬V¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¶â¤ØÀ¤³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¿·µ»ÈäÏª¡ÚBMX¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¼«Å¾¼ÖBMX¡Ö2025¡¡¥¢¥¸¥¢BMX¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¸¢¡×ºÇ½ªÆü¡Ê15Æü¡¦Ê¡²¬¸©±ÄÃÞ¸å¹°è¸ø±à¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Ñ¡¼¥¯·è¾¡¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5°Ì¤ÎÃæÂ¼ÎØÌ´¡Ê23¡Ë¤¬93¡¦00ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¿¿¿·¤·¤¤ÃÞ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£Í½Áª¾å°Ì7¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ï¡¢2ËÜ¤Î¥é¥ó¤ÇÆÀÅÀ¤Î¹â¤¤Êý¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï1ËÜÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î93¡¦00ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2ËÜÌÜ¤Ï¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æà¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥óá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿·µ»¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¡¼¥¹¥Ô¥ó¡¡¥È¥¥¡¼¡¡¥Æ¡¼¥ë¥¦¥£¥Ã¥×¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¸åÊý¤Ë1²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ëÂçµ»¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ½Ð¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤µ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹ë²÷¤Êµ»¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤Ç¤Î»î¹ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê³¹¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤È¤â¤Ë5°ÌÆþ¾Þ¡£3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö2²ó²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£Èá´ê¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ø¡¢½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë