サッカーJ2 V長崎が大宮に競り勝ち自動昇格圏内の2位に浮上《長崎》
し烈な昇格争いを繰り広げているサッカー明治安田J2V・ファーレン長崎です。
13日、アウェーでRB大宮アルディージャと対戦しました。
3位のV・ファーレンと5位大宮との注目の上位対決。
試合序盤は押し込まれたV・ファーレンでしたが、前半19分、自陣で相手からボールを奪うとロングカウンターで反撃。
マテウスがボールを運んで左サイドからのクロスに合わせたのはキャプテン山口。
鮮やかなダイレクトボレーで2試合連続のゴール。幸先よく先制します。
しかし、30分に相手のセットプレーから同点に追いつかれ試合は振り出しに。
一進一退の攻防は前半のアディショナルタイム。
ピトゥカのフリーキックからエジガル、頭で流し込んだゴールは開幕戦以来、7か月ぶりの得点となる貴重な勝ち越し点です。
後半は大宮の猛攻を守護神・後藤を中心に体を張った守りでしのいだV・ファーレン。
上位対決を制し、今シーズン初の5連勝、11試合負けなしとしました。
山口 蛍主将（34）
「マテウスがボールを持った時は突破してくれるという信頼もあるし予測というか準備が勝った。1個1個勝っていけばその先に自分たちが思い描いていた景色が見えると思う」/1分25秒/
サッカー明治安田J2の第29節は15日午後7時から1試合が行われます。プレーオフ圏内、上位6位までの暫定の順位表です。
今節は首位の水戸が引き分けて、前節まで2位だった千葉が敗れ、上位3チームの中で勝利したのはV・ファーレンだけでした。
その結果、前節から1つ順位を上げてJ1自動昇格圏内の2位に浮上しました。しかも勝点54は、首位の水戸と並んでいます。いよいよ今シーズンの目標であるJ2優勝でのJ1昇格が見えてきました。
リーグの残りは9試合。次節は20日、ホームでカターレ富山と対戦します。