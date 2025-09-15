東京で開幕した「世界陸上選手権大会」。

14日は男子マラソンが行われ、島原市出身で三菱重工の近藤亮太選手が出場しました。

2月の大阪マラソンで初マラソンの日本最高記録を更新する日本歴代5位のタイムを記録して代表に選ばれた近藤亮太選手。

（会場の歓声）

「頑張れー！」

諫早市のトランスコスモススタジアム長崎では多目的室を会場にパブリックビューイングが行われ、集まったおよそ150人が声援を送りました。

（長崎市から来た女性）

「粘り強く頑張ってほしい」

近藤選手は、スタート直後から先頭集団でレースを展開。

31キロ過ぎに集団がスピードアップした時には一度、遅れをとりますが、何とか食らいついていきます。

（会場の歓声）

「亮太！亮太！」

レース終盤にかけて粘りの走りを見せた近藤選手は、2時間10分53秒で日本人選手トップとなる11位でフィニッシュ。

惜しくも入賞には届かなかったものの、2回目のマラソンで、世界の強豪ランナーに交じり大健闘の走りを見せました。

（長崎市の高校生）

「とても感動しました」

（諫早市の小学生）

「心臓がドキドキするぐらい力強い走りでした」

（諫早市の親子）

「素晴らしくて日本人トップでゴールしてくれて、朝早くから応援しに来てよかった」

（近藤 亮太選手）

「本当に感謝の気持ちでいっぱい。妻や家族をはじめとして応援してくださった方々がいて、2回目のマラソンでここまで戦えた。マラソン人生はまだまだ始まったばかりだと思うので、更に上を目指して頑張っていきたい」