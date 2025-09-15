俳優の今田美桜が１５日、ＴＢＳ系「東京２０２５世界陸上」３日目の中継に登場。１３日から始まった同大会で連日、織田裕二とともにアンバサダーとして大会を盛り上げているが、この日の髪形も話題となった。

今田は１３日の大会初日から登場。初日は前髪をおろしたポニーテール姿。白いワンピースがさわやかさを際立たせている。１４日もやはり前髪は下ろし、髪の毛を後ろの低い位置でまとめており、ピンクのブラウスが鮮やかだ。

そして３日目は、ついに前髪をあげ、髪の毛も高い位置で結んだ、いわゆる今田らしい髪形に。出演中の朝ドラ「あんぱん」でも、前髪はあげ、額をしっかり出していたことから、朝ドラファンにとってもおなじみの髪形となった。

３日目のこの日は、今田注目の棒高跳び・デュプランティスが決勝に登場。「予選でも華麗な跳びを見せて下さった。今日はなんといっても、決勝。世界新記録を更新されるかもしれない。楽しみです」と興奮気味に話していた。

ネットではようやく額を見せた今田の髪形に「今日もかわいい！」「今田美桜ちゃんの髪形も毎日気になる世界陸上（笑）」「すごい記録が出たときに『たまるかー』と叫んで欲しいと思うのは私だけかなぁ（笑）」「今田美桜、なんで前髪おろすのやめたんかな？」「今田美桜、前髪上げてる！」「今田美桜 前髪あり↓かわいい 前髪なし↓きれい」「前髪ありもなしも可愛いが過ぎる」などの声が上がっている。