£É£Î£É¡¡£´»þ´Ö¤ÎÄ¹¼Ü¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¼¤«¤ì¤Æ¤â¥×¥í°Õ¼±¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡×¥Ä¥¢¡¼´°Áö¤·£µÂç¥É¡¼¥à¤ÎÌ´ÉÁ¤¯
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î£É£Î£É¤¬£±£µÆü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡££µ·î¤«¤é£µÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¡¢¤Î¤Ù£²£¶Ëü¿Í¤Î£Í£É£Î£É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±ê¤ä²Ð²Ö¤òÍÑ¤¤¤¿±é½Ð¤Ç³«Ëë¡£²ñ¾ì¤ÏÀä¶«¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÃÓ粼Íý¿Í¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤Î³×Ì¿¡¢¸«ÆÏ¤±¤ë½àÈ÷¤¤¤¤¤«¤¡¡ª¡©¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î£²Æü´Ö¸ø±é¤ËÂ³¤£²ÅÙÌÜ¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ïµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿£³Æü´Ö¤Î¸ø±é¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÃÏ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°·î£³£±Æü¸ø³«¤Î¼«¿È½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö£É£Î£É¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡Ø£É¡¡£Î£å£å£ä¡¡£É¡Ù¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î£³£µ¶Ê¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÌó£´»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃæÈ×¤Î£Í£Ã¤ÇÃÓ粼¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤À¼¤¬¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¡£Æ£ËÒµþ²ð¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¤¤¿À¾Þ«¿Í¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤Ä¤¤¡¢¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¼å²»¤¬Ï³¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÓ粼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¢¤ò¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡À¾¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤ë¸÷·Ê¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë£Í£É£Î£É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡Ö¤À¤«¤é£Í£É£Î£É¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡Ö£µÂç¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿£Í£É£Î£É¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÅç¾¸ã¤Ï¼«¤é¿¨¤ì¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¢ÃÓ粼¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ¤³ÎÄê¤Ç¤¹¤±¤É¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¡£ÌÚÂ¼¤â¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢£É£Î£É¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤ä¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç²¶¤é¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡££Í£É£Î£É¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë£±£±¿Í¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£