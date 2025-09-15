【ねおファーストデジタル写真集「ねおism.」】 10月1日 発売予定 価格：1,980円

ねおファーストデジタル写真集「ねおism.」

【拡大画像へ】

集英社は、ねおさんのファーストデジタル写真集「ねおism.」を10月1日に発売する。価格は1,980円。

本書は、NS総フォロワー数は400万人を超え、タレント・インフルエンサーとして活躍するねおさんのファーストデジタル写真集。2泊3日の沖縄ロケで撮影された、青く澄んだ綺麗なビーチではしゃぐ場面や初の水着やランジェリーに挑戦した姿など、ねおさんの魅力的なカットが多数掲載されている。

【本人コメント】

ずっとやりたかった写真集のお話をいただけて今回、今までにない新たな世界に一歩踏み出してみました！ 最初は緊張したんですが、撮影現場がとにかくアットホームで、楽しく最後まで撮影を終えることができたと思います。

私が雨女なので天気に左右されることもありましたが、そのおかげで素敵な雨上がりの夕日シーンを撮影することもできました！あとは沖縄料理が本当に大好きなので、ご飯を我慢するのが大変で……（笑）。次こそはお腹いっぱい食べます!!

そして今回、今までに出したことがなかった水着やランジェリーにも挑戦したので、撮影前の体づくりから全力で取り組んできました。すべてが初めての経験で、新鮮ですごく楽しかったです！ 全部素敵な衣装だったのですが、個人的には特にホテルで撮影したニットを着ているランジェリーカットがお気に入りかもしれないです。緊張もほぐれて、より自然体のねおが写っていると思います！

昔から応援してくださっている方はもちろん、写真集をきっかけに私を知ってくださった方にも、たくさん楽しんでいただける一冊になれば嬉しいです。まだ皆さんに見ていただく前ですが、今でもドキドキと緊張でいっぱいです！ 皆さんの感想が本当に楽しみです！ 多くの方の手に届く写真集になりますようにっ！

ねおファーストデジタル写真集「ねおism.」

(C)藤原 宏／集英社