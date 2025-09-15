世界一の四尺玉花火で知られる小千谷市の「片貝まつり」 秋の夜空に大輪の花《新潟》
四尺玉花火で知られる小千谷市の片貝まつりが開かれました。一つひとつに思いが込められた花火が夜空を照らしました。
花火の打ち上げに向けて街の熱気が高まっていきます。
9月13日までの2日間、小千谷市で行われた「片貝まつり」。地元の浅原神社に花火を奉納する祭りです。
日中は花火の筒を引き回す「筒引き」など伝統行事が行われました。
そして午後7時すぎ……。
人生の節目のお祝いや周りの人たちへの感謝の思い、片貝まつりの花火1発1発には思いが込められています。
還暦を祝う花火です。
そして、午後10時。
「世界一の正四尺玉打ち上げでございます」
片貝まつりの象徴ともいえる四尺玉。直径約800メートルの大輪の花が夜空に咲きました。
＜訪れた人＞
「この子は去年お腹にいてことし生まれて来ました。お腹にいるときも響いていたし、ちょっとびっくり」
「初めてです。音の響きが素晴らしかったです。主人が私のために上げてくれまして、感動しました」
それぞれの思いが込められた片貝まつりの花火……ことしも秋の夜空で大きく花開いていました。