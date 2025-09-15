四尺玉花火で知られる小千谷市の片貝まつりが開かれました。一つひとつに思いが込められた花火が夜空を照らしました。



花火の打ち上げに向けて街の熱気が高まっていきます。



9月13日までの2日間、小千谷市で行われた「片貝まつり」。地元の浅原神社に花火を奉納する祭りです。



日中は花火の筒を引き回す「筒引き」など伝統行事が行われました。



そして午後7時すぎ……。



人生の節目のお祝いや周りの人たちへの感謝の思い、片貝まつりの花火1発1発には思いが込められています。





「片貝中学校第34回卒業 祝還暦」還暦を祝う花火です。そして、午後10時。「世界一の正四尺玉打ち上げでございます」片貝まつりの象徴ともいえる四尺玉。直径約800メートルの大輪の花が夜空に咲きました。＜訪れた人＞「この子は去年お腹にいてことし生まれて来ました。お腹にいるときも響いていたし、ちょっとびっくり」「初めてです。音の響きが素晴らしかったです。主人が私のために上げてくれまして、感動しました」それぞれの思いが込められた片貝まつりの花火……ことしも秋の夜空で大きく花開いていました。