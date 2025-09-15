【GUの黒】が40・50代におすすめ！ 穿くだけでシャレる♡「高見えスカート」

大人世代のワードローブにあると頼もしい黒スカート。今回は【GU（ジーユー）】から、40・50代にぴったりなアイテムに注目しました。縦長ラインやフレア感など、旬のデザインを取り入れながらも無理なく上品にまとまりそうなスカートをピックアップしています。公式サイトで「#40代コーデ」を紹介しているスタッフさんの着こなしもあわせて紹介するので、参考にしながらコーデに取り入れてみて。

オンもオフも頼れるIラインスカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

Iラインシルエットのナロースカートは、一枚あると大人のデイリーに重宝しそう。タイトに見えても、伸びのよい素材とバックスリット入りで足さばきがよく、さらに後ろウエストゴムで快適な穿き心地を期待できます。上品なルックスなので、きちんと感が求められるシーンにも自然に馴染みそう。さらに洗濯してもシワになりにくいイージーケアなのも魅力です。

クラシカルな上品スタイルにもぴったり

スタッフ・Natsukiさんは、タイトスカートにブラウスを合わせてクラシカルなモノクロコーデに。柔らかなトップスを合わせるだけで、シャープになりすぎず女性らしい雰囲気をプラスできます。ベルトループ付きなので、ウエストをタックインしてマークすることできちんと感を後押し。落ち着きと上品な華やかさを兼ね備えた装いなので、オフィスやオケージョンでもさりげなく映えそうです。

フレアラインでさりげなくフェミニンに

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\2,990（税込）

さりげなくフェミニンな雰囲気を取り入れたいなら、こちらのスカートがおすすめ。裾に向かって自然に広がるフレアシルエットが上品な雰囲気で、縦の切り替えデザインはすっきりとしたアクセントを演出しています。カットソー素材だから肩ひじ張らずに取り入れられ、カジュアルからきれいめまでアレンジできそう。ウエストゴム仕様でラフに穿けるのも嬉しいポイントです。

きちんと感と抜け感をバランスよく両立

フレアスカートにジャケットを組み合わせた大人の余裕を感じさせるコーデ。スタッフ・Hirokoさんは同色系でまとめて、シックな雰囲気に。肩がけカーデでトレンドカラーの赤を差し色にすることで、ぐっと旬なムードを引き寄せています。フレアスカートでも甘くなりすぎたくない日の着こなしとして、ぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Kae.S