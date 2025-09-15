FIVE NEW OLDが、配信シングル「Smile」を9月17日にリリース。あわせて、同楽曲のジャケット写真と新たなアーティスト写真が公開された。

同情報は、本日9月15日に東京国際フォーラムホールCにて行われた『15th Anniversary Tour FINAL「FiNO is」-New Chapter-』ツアーファイナルにて発表されたもの。『FiNO is』から半年ぶりのリリースとなる同楽曲は、華やかなホーンセクションやカラフルな曲展開によって、軽やかさとエネルギーが詰まった心が晴れる1曲となっている。なお同楽曲は、明日9月16日放送の『STEP ONE』（J-WAVE）番組内にてラジオ初オンエアとなる。

さらに同バンドは、2026年1月に3年半ぶりとなる横浜＆大阪でのビルボードライブ公演と、春のワンマンツアーを開催。チケットは、ビルボードライブ公演が本日から9月21日23時59分まで、ワンマンツアーが本日から9月28日23時59分まで、ファンクラブ先行の抽選を受付中だ。

＜FIVE NEW OLD コメント＞

9/17に新曲「Smile」をリリースします。新たな旅立ちを前に、自分の人生観を歌にしました。過去を見送り、未来を描く――そんな置き手紙であり、宣誓でもあります。たとえ空っぽでも、思うように進めなくても、最後には笑えるように。そんな願いを、この歌に託しました。聴いている間、木漏れ日のような温かさが届けば嬉しいです。（Vo/Gt：HIROSHI）

（文＝リアルサウンド編集部）