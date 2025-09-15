国慶日の祝賀花火、今年は初めて南投県で打ち上げへ 会場の整地進む／台湾
（南投中央社）中華民国国慶日（国家の日、毎年10月10日）を祝う恒例の花火大会が、今年は初めて中部・南投県で開催される。打ち上げ会場では整地などの準備が進められている。
国慶日の祝賀花火は長らく台北市が会場となっていたが、2000年以降は各県市の持ち回りで行われている。
南投県の報道資料によれば、花火は南投県エキシビションセンター（南投県農工商会展中心）付近から、約40分間で3万発以上を打ち上げる。ここ10年で最大規模になるという。打ち上げ前には地元アーティストらによるパフォーマンスステージも実施する。
16日には3分間の試験打ち上げを実施し、燃えかすによる周辺の田畑への影響などを確認する。
許淑華（きょしゅくか）県長は15日、報道陣の取材に応じた際、同県内で10月4日から12日まで行われる「南投世界茶業博覧会」を紹介。国慶日当日の午後には台湾のエスニックグループの一つ、客家に伝わる「擂茶」の体験イベントも実施するとし、県内外からの来訪を呼びかけた。
（蕭博陽／編集：田中宏樹）
