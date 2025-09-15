歩くと足が痛いという方、それは足にゆがみが生じているからかもしれません。今回は鍼灸師の稲村 崇さんに、足のゆがみを取るための、日常に取り入れやすい簡単足指ケア術を教えてもらいました。

※ この記事は、『痛み・体調不良すべて解消できる 超歩行』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております

【写真】指間のコリを取るセルフケア

足のゆがみを整える足指のセルフケア

本記事をご覧の方の中には、歩くと足が痛いという方もいるかもしれません。

それは足にゆがみが生じているからで、ウォーキングなどの運動を行う前に、そのゆがみを取っておくことが大切です。

これからやる足のセルフケアは、「可動域が広げるセルフケア」と「指間のコリを取るセルフケア」の2つです。

それぞれ1回ずつやるだけでも足のゆがみは整いますので、ぜひ試して見てください。

可動域を広げるセルフケア

セルフケアをする前に、指を曲げたり伸ばしたりして、指の可動域を確認します。

続いて、左右どちらかの親指と人差し指で、右足の親指（爪の部分）をしっかりとつまみ、痛くない範囲で左右にひねります。左右に10回ずつ行います。

親指が終わったら、続いて人差し指、中指、薬指、小指の順にそれぞれ10回ずつ行ってください。これを2セット行います。

ここで最初に行ったように指を動かし、可動域を確認してください。可動域が広がっているはずです。右足が終わったら、今度は左足を同じように10回ずつ2セット行ってください。

指間のコリを取るセルフケア

続いて、足の指の間のコリを取り、足のゆがみを整える足指のセルフケアです。

やり方は、両手の親指と人差し指で、足の指2本のそれぞれのつけ根を持ち、上下に動かします。まず、右足の親指と人差し指のつけ根を持ち、上下に10回動かします。

続いて、人差し指と中指のつけ根、中指と薬指のつけ根、薬指と小指のつけ根というようにそれぞれ10回ずつ2セット行ってください。

右足が終わったら、左足も同じように10回ずつ2セット行ってください。

日常生活の中では、足の指に触るのは爪を切るときぐらいしかないと思いますが、この指と指の間には東洋医学で言う「経絡（けいらく）」が走っています。足の状態は全身の状態とリンクしていますので、足をケアしてあげると全身をケアすることにもつながっていきます。