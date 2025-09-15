「胸鎖乳突筋」がガチガチな人の共通点。顔のむくみ、気づけば猫背…ひとつ当てはまったら要注意！
「胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）」は、耳の後ろから鎖骨にかけて縦に伸びる筋肉。コリをほぐせば、顔のたるみや肩コリのセルフケアができるとSNSでも話題です。ここでは美容整体師として活躍するうちやま先生。に、若見えにつながる「胸鎖乳突筋の探し方」を伺いました。
「顔の下半身」がたるむ40代以降はセルフケアで脱・老け見え！
年齢とともに、顔の輪郭がぼやけて締まりがなくなり、むくんだり、二重あごになったり…。
「40代以降はとくにこうした『顔の下半身』がたるみ、顔の縦横のバランスが若い頃とは変わってきます。胸鎖乳突筋のセルフケアを続ければ、『顔の下半身』のたるみがすっきりして、フェイスラインが引き締まり、グンと若見えしますよ」（うちやま先生。、以下同）
股関節に不調があると胸鎖乳突筋も硬くなる！
「股関節の動きが硬かったり、不調があると体が傾き、その分、頭の位置でバランスをとろうとして、胸鎖乳突筋が硬くなることも」
つまり、胸鎖乳突筋と股関節を並行してほぐすと、効果アップ。
＜胸鎖乳突筋がこりやすいのはこんな人＞・1日1時間以上スマホを見ている
・仕事はデスクワークがメイン
・顔がむくみやすい
・気がつくと猫背になっている
・視力が悪い
・目が疲れやすい
●こっている人・いない人でこんなに印象が変わります！
こんな姿勢になっている人は要注意！ 胸鎖乳突筋がこっている可能性があります。
【こっている人】
【こっていない人】
胸鎖乳突筋のわかりやすい探し方
体型によって胸鎖乳突筋の位置がわかりにくい人もいますが、下記のポイントを押さえれば、探しやすくなります。
●step1：正面を向いて姿勢を正す
正面を向いて胸を開き、頭を天井から引っぱられているようなイメージで、背筋を伸ばして。
姿勢が悪いと胸鎖乳突筋が探しにくい。
●step2：顔だけ横を向く
背筋を伸ばしたまま、顔だけ横を向きます。
●step3：耳たぶの後ろにある骨の下をつまむ
耳たぶの後ろにある少し出っぱった骨の下をつまんでみて。ここから鎖骨につながる筋肉が、胸鎖乳突筋。反対側も同様に探しましょう。
※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください