「胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）」は、耳の後ろから鎖骨にかけて縦に伸びる筋肉。コリをほぐせば、顔のたるみや肩コリのセルフケアができるとSNSでも話題です。ここでは美容整体師として活躍するうちやま先生。に、若見えにつながる「胸鎖乳突筋の探し方」を伺いました。

「顔の下半身」がたるむ40代以降はセルフケアで脱・老け見え！

年齢とともに、顔の輪郭がぼやけて締まりがなくなり、むくんだり、二重あごになったり…。

【写真】要注意！胸鎖乳突筋が「こっている」人の姿勢

「40代以降はとくにこうした『顔の下半身』がたるみ、顔の縦横のバランスが若い頃とは変わってきます。胸鎖乳突筋のセルフケアを続ければ、『顔の下半身』のたるみがすっきりして、フェイスラインが引き締まり、グンと若見えしますよ」（うちやま先生。、以下同）

股関節に不調があると胸鎖乳突筋も硬くなる！

「股関節の動きが硬かったり、不調があると体が傾き、その分、頭の位置でバランスをとろうとして、胸鎖乳突筋が硬くなることも」

つまり、胸鎖乳突筋と股関節を並行してほぐすと、効果アップ。

＜胸鎖乳突筋がこりやすいのはこんな人＞

●こっている人・いない人でこんなに印象が変わります！

こんな姿勢になっている人は要注意！ 胸鎖乳突筋がこっている可能性があります。

【こっている人】

【こっていない人】

胸鎖乳突筋のわかりやすい探し方

体型によって胸鎖乳突筋の位置がわかりにくい人もいますが、下記のポイントを押さえれば、探しやすくなります。

●step1：正面を向いて姿勢を正す

正面を向いて胸を開き、頭を天井から引っぱられているようなイメージで、背筋を伸ばして。

姿勢が悪いと胸鎖乳突筋が探しにくい。

●step2：顔だけ横を向く

背筋を伸ばしたまま、顔だけ横を向きます。

●step3：耳たぶの後ろにある骨の下をつまむ

耳たぶの後ろにある少し出っぱった骨の下をつまんでみて。ここから鎖骨につながる筋肉が、胸鎖乳突筋。反対側も同様に探しましょう。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください