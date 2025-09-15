ながさきピース文化祭が開幕 文化芸術を通し平和発信へ 180超えのイベント開催へ《長崎》
文化芸術を通して平和を全国へ発信する「ながさきピース文化祭」が開幕し、県内各地でさまざまなイベントが開催されています。
「文化をみんなに」をキャッチフレーズに78日間にわたって開催される文化・芸術の祭典＝ながさきピース文化祭。
佐世保市で行われた開会式には天皇皇后両陛下が出席されました。
（天皇陛下おことば）
「文化芸術の更なる発展と平和への願いの高まりにつながる大きな成果を収めることを希望し、挨拶といたします」
開会式では、長崎市出身の俳優長濱ねるさんが総合司会を務め、シンガーソングライターのさだまさしさんが国家独唱を行いました。
また、県民参加型のフェスティバルにはEXILEのTAKAHIROさんらも出演し、音楽や演技で舞台を盛り上げました。
一方、長崎市の県庁舎跡地では、「流鏑馬まつり」が開かれました。
流鏑馬は、391年続く長崎くんちで毎年執り行われている神事です。
見事、的を射抜くと集まった市民らが大きな歓声を上げ、伝統行事を間近で堪能しました。
（来場者）
「かっこよかった。」「楽しかった」
「こんな近くで流鏑馬を見られる機会はなかなかないと思うので、とてもいい経験になった」
「ながさきピース文化祭」は11月末まで開かれ、会期中には県内各地で180を超える多彩な文化イベントが行われるということです。