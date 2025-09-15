パパさんのことが大好きな猫ちゃんは、ママさんと仲良くしていないか気になるようで…。ママさんの様子を監視する猫ちゃんの姿が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で13万再生を突破し「ジト目かわええ」「ネコ氏のジェラシーは恐ろしいぞ！！」といった声が寄せられています。

【動画：パパのことが大好きすぎる猫→ママと仲良くしていないか『監視してくる様子』に爆笑】

浮気…絶対許さにゃい！

TikTokアカウント「ましゅくる」に登場したのは、猫の「くるみ」ちゃん。双子の保護猫である「ましゅまろ」くんと一緒に暮らす女の子です。

そんなくるみちゃんは、パパさんのことがとっても大好き。パパさんもくるみちゃんのことが大好きで相思相愛なのだそうですが、パパさんとママさんが仲良くしていると、ジーっと監視してくるといいます。

大好きなパパさんのことをママさんに取られたくないのか、「パパと浮気したら…絶対に許さないにゃ…」と言いたげな表情で睨みつけてくるのだとか。ママさんいわく、仲良くしているとくるみちゃんが遮るように間に入ってくるそうで、パパさんへの深い愛が伝わってきます。

ママの隣よりもパパの隣

アカウント内の別の投稿では、ママさんが隣に座って不満げな表情になるくるみちゃんの姿も。座っているのがママさんだと分かると、1点だけを見つめて「はぁ～、ママか…」と露骨に嫌な表情を浮かべてきたそうです。

その後は、やっぱりパパさんの座るソファへ。普段ママさんがご飯をあげているそうですが、パパさんにメロメロなくるみちゃん。しかも、ソファに座ると、勝ち誇ったような顔でママさんを見つめてきたといいます。

ドジっ子なところも可愛いくるみちゃん

そんなパパさん大好きなくるみちゃんですが、ドジっ子で可愛い一面も。網戸が閉められているにも関わらず、勢いよく部屋に入ろうとする姿には、思わず声を出して笑ってしまいました。

パパさんへの愛が溢れすぎて、ママさんには厳しい表情を向けるくるみちゃん。人間だけでなく、猫ちゃんの乙女心も難しいと感じさせる、くるみちゃんなのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿を見た視聴者からは、「まるで姑さんが覗き見してるみたいな」「『泥棒猫が！。。。』って思ってる顔」「猫からすると隠れて覗いてるつもりみたいですよw バレバレなんですがねw」「カーテン越しに睨んでるうーw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ましゅくる」では、くるみちゃんのちょっぴりドジっ子な様子や、面倒くさそうな顔で飼い主さんの相手をするましゅまろくんの様子などが投稿されています。

くるみちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ましゅくる」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。