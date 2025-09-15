Photo: 小野寺しんいち

大舞台で、真価が問われる。

SamsungのGalaxy S25 Ultraを使い始めて驚いているのが、バッテリーの持ちがめちゃめちゃいいこと。夜帰宅後も、全然バッテリー残量減ってない！ はあるあるです。

そんなら、1日フルで使い倒したらどうなるか？ 最近かなりスマホを駆使する場所として有名な「東京ディズニーリゾート」に行く予定があったので、1日メイン端末にして検証しちゃいました。

バッテリースペックは？

まずは、Galaxy S25 Ultraのバッテリースペックからおさらいしておきましょう。

バッテリー容量：5000 mAh 動画再生時間：最大31時間

現在流通しているスマホの中でも、最大級のバッテリー容量を誇ります。

家を出てから舞浜まで、動画やSNSをチェック

ディズニーの日の朝は早い。朝7時に家を出発し、開園前の到着を目指します。当然Galaxyのバッテリー残量は、100%のパンパンに仕上げた状態でのスタートです。

舞浜駅までは1時間半ほど。道中、ニュースを読んだり、動画を見たり、SNSをチェックしたりと、S25 Ultra、基本的にずっと使ってました。

Photo: 小野寺しんいち

そして、やっと駅に到着です。この時点で、残り96%。長時間ずっと使ってて、減ったの4%だけ。なかなか期待できそうです。

公式アプリで、激しいチケット争奪戦

8時30分、パークの入り口に到着。開園前ですが、すでに長蛇の列。恐ろしいっす。炎天下の中、みんな気合い入りすぎ。

そしていよいよ開園じゃ！

今のディズニー、パーク入場と同時にやることがあります。

それが、アプリを使ったアトラクションやレストランの予約争奪戦！

Image: Tokyo Disney Resort https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/app.html

アトラクションの近くまで行ってチケットを発行する、物理的な“ファストパス”はとうの昔に廃止され、現在ディズニーリゾートでは、人気アトラクションにスムーズに乗るためだけでなく、一部のレストランに入るのにも、アプリ経由で予約しなければなりません。大人気アトラクションは開園早々予約終了になってしまうことも。

私も、パークに入ってすぐGalaxyで「東京ディズニーリゾート・アプリ」を立ち上げ、戦いに挑みます。

パーク内、入り口付近には同じようにスマホをいじる人々が。お目当てのアトラクションのパスをゲットするために動きますが、アクセスが集中しすぎていてページが進みません。

何度かロードを繰り返し、やっとこさパスをゲット。この作業でスマホに負荷がかかったはず。この時点で、バッテリー90%になりました。

2億画素、8Kでカメラをバンバン使う

初めこそ激しい戦いに参加してきましたが、パークに入ったらやっぱり楽しいもの。

一気に夢の国の世界に没入です。楽しんでいる同伴者や、ユニークな建物など、ついついカメラに収めたくなる被写体がたくさんあります。

こんな時、Galaxy S25 Ultraを使った撮影が手軽で楽しい。

2億画素の広角カメラは、どんな被写体も高精細に写してくれます。

ディズニーリゾートのように開けている場所では、5000万画素の超広角カメラも役立ちました。

動画はなんと8Kに対応。今回の滞在中も、2億画素や8Kの最高スペックで、いろんなものを撮りました。当然これもバッテリーへの影響大。

GPSオンでアプリを使い、待ち時間にはWeb閲覧

Photo: 小野寺しんいち

気づけばお昼時。こちらもアプリでレストランを予約しました。バッテリー残量は73%。すでに5時間半使っている状況ですが、なかなかすごいのでは。

ディズニーリゾート・アプリ、パークの地図と合わせて現在地を表示してくれるのが便利なので、常にGPSオンでアプリを起動させた状態。パーク滞在中は、あらゆる目的でリゾートアプリをずっと使っている感じです。

他にも、一緒に来ていた仲間との連絡や、アトラクションを並んでいる時のSNSチェック、Web閲覧なんかもしているわけです。ディズニーリゾート滞在中は、日常よりもスマホを酷使することになるでしょう。

それでも14時40分時点で残り62%、16時時点で56%でした。

Photo: 小野寺しんいち

最寄駅について、驚きの結果に

そしていよいよパークを遊びきり、帰宅の時間です。18時10分には、ついにバッテリーが半分を切って48%になりました。繰り返します。1日の予定が終わった時点で、やっと半分を割りました。

撮った写真や動画を見返したり、YouTubeを見たりして帰りました。帰宅時点でもまだたっぷりバッテリーが残っていることで、帰り道もなんだか安心です。

Photo: 小野寺しんいち

そして自宅の最寄駅に着いたのが21時20分ごろ。この時点での驚きのバッテリー残量が、33%！ ディズニー1日遊びきって、67%しか充電を使わなかったということです。

ちなみに、iPhone 14 Pro（約3年間使用済み）も今回持っていっていました。あまり触れなかったのに、同時刻で残り39%。もうちょっと頑張れよ…！

Galaxy S25 Ultraのバッテリー持ちはちょっと脅威的でした。なんなら家帰ってからもまだまだ使えますよね。

結局バッテリー使い終わらず就寝。翌朝起きても、まだ普通に生きてました。恐ろしい生存能力。

今回は、あくまで自分の使い方をした場合の検証結果です。人によっては異なる結果になると思いますので、参考までに。

ただ、負荷高めなディズニーアプリもずっと使い続けられて、高画質に思い出を残せて、処理もサクサク。長時間のスマホ使用を伴う外出にしっかり対応できるGalaxy S25 Ultra。かなり頼れる相棒だということはわかりました。

Source: Tokyo Disney Resort