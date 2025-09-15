ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は16日、予選最終日の4日目を迎える。

仕上がり＆リズムとも充実域にあるのは鈴木孝明（27＝埼玉）だ

1号艇だった3日目前半3Rは、センター前田翔の捲りを受け止めて1マークは先マイ。2コース松竹大輔に差されたが、1周2マーク全速でブン回って今節初1着を奪取。4号艇の後半11Rは、センター角山雄哉が捲ったのを見て、4カドから差し。バックは抜け出した角山以外の5人が並んだが、鈴木が2マークを先取り。そこで黒野元基にはさばかれたものの、佐々木康幸に道中競り勝って3着として、予選3日目終了時点で得点率は9位につけた。

5戦オール3連対の航跡を支える相棒70号機は、「回して行って、2日目後半より良かった。波にハマっても出てくる。外を回っても進んでくれるし、押してくれる」と快調だ。

今期は7月9日に三国、8月15日に多摩川で優勝戦進出を果たすなど、3期ぶりのA2級復帰へ奮闘が光っている。準優勝戦好枠に向け、5号艇の4日目5Rも力強い走りで猛アピールする。