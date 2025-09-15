¡ÖÆÊÌÚ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤¬½é³«ºÅ¡¡±Ç²è´Û¤Ê¤¤ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ç»ÔÌ±¼çÆ³
¡¡¡ÖÂè1²óÆÊÌÚ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤¬13¡Á15Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£±Ç²è´Û¤¬¤Ê¤¤Æ±»Ô¤Ç±Ç²èÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¡¢»ÔÌ±¼çÆ³¤Ç´ë²è¡£ÌÜ¶Ì¤Î¹ñºÝÃ»ÊÔ±Ç²èÉôÌç¤Ë¤Ï20°Ê¾å¤Î¹ñ¤«¤éÁ´146ºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢»öÁ°¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿44ËÜ¤«¤éÍ¥½¨ºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡»Ô½Ð¿È¤Î±Ç²è´ÆÆÄÅÏÊÕ¹ÉÊ¸¤µ¤ó¤È¡¢Äï¤Ç±Ç²è²»³Ú²È¤ÎÍº»Ê¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬´ë²è¡£±¿±Ä»ñ¶â¤Î°ìÉô¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÏÅ¤Ã¤¿¡£»ÔÆâ2²ñ¾ì¤Ç¾å±Ç¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢±ä¤ÙÌó900¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥ä¥¯¥×¡¦¥Æ¥¥ó¡¦¥¿¥ó¥¸¥ã¥Á´ÆÆÄ¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Î¡Ö¥â¥ê¡¼¡×¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÉã¤òÊé¤¦¾¯½÷¤¬¡¢Éã¤È»÷¤¿¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¦Êª¸ì¡£