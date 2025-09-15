部屋のドアを開けるとそこにいたのは...？あまりに可愛すぎる子猫の寝起き姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で42万回再生を突破し、「寝起きの伸びーもしたいし、主に近づきたいし、お話もしたいしで忙しそう」「可愛すぎる」「かわょ」「発狂したの私だけ？」といったコメントが寄せられています。

【動画：子猫がいる部屋のドアを開けると…】

ドアの向こうに寝起きの子猫が

TikTokアカウント『치하루₍ᐢ..ᐢ₎チハル』に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘア「ふちゅ」ちゃんの姿。韓国在住のママさんと暮らす生後5ヶ月の女の子です。

ある日、ママさんが部屋のドアを開けると、寝起きのふちゅちゃんの姿があったのだそう。大きなベッドの上で「ニャッ」と短く鳴いたかと思ったら、そのままママさんのほうを見て立ち上がったのだとか。

「寝起きニャー」にメロメロ

ふたたび「ニャッ」と鳴いて体を伸ばしたふちゅちゃんが、ママさんのほうに向かって一直線に歩いてきたといいます。小さな体で一生懸命、ママさんを求めていたというふちゅちゃん。「ニャッ、ニャッ」と可愛らしい声で鳴きながらママさんに向かっていく姿は、天使そのもの。きっとママさんに甘えたくて仕方なかったのでしょう。

ふちゅちゃんの姿にママさんは、「寝起きのニャーが可愛すぎる」とメロメロになったのだそう。こんな健気な姿を見せられたら、生活の疲れが吹っ飛びそうですね。

可愛すぎる寝起き姿に悶絶の声続出

普段も、ママさんが呼ぶと「ニャー」と鳴いてやってくるというふちゅちゃん。透き通ったつぶらな瞳でママさんを見つめてくるのだとか。ママさんのことが大好きな、健気で可愛いふちゅちゃんなのでした。

ふちゅちゃんの可愛すぎる寝起き姿には160件を超えるコメントが寄せられ、「おはよう♡って言ってる」「寝起きの伸び～～可愛すぎる」「おチビなのにしっかりストレッチしてスタンバイ♡」「ほっこりします」「ハグしたい」「撫でたい」など悶絶する人が続出することとなりました。

天使の羽を付けたりお花の付いた帽子をかぶったり、おしゃれ上手だというふちゅちゃん。日々、ママさんの愛情をたっぷり受けてすくすくと成長しています。ふちゅちゃんの姿は、これからもたくさんの人をハッピーにしてくれることでしょう。

TikTokアカウント『치하루₍ᐢ..ᐢ₎チハル』には、ふちゅちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。もうすぐ1歳になる成長したふちゅちゃんの姿も見られますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント『치하루₍ᐢ..ᐢ₎チハル』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。