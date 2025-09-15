どっちも気になるぅぅぅーーー♡【ゴンチャ】あなたはどっち派？「新作ミルクティー」に注目

フルーツ系の味わいがプラスされた【ゴンチャ】の「新作ミルクティー」を要チェック。巨峰とアップルピーチの2種類が登場しており、ミルク系ながらさっぱり爽やかな味わいが楽しめて、満足感も得られそうです。今回は喉を潤したい休憩タイムにぴったりな、新作ミルクティーの魅力をお届けします。

ソースとゼリーを加えた「あふれる巨峰 ミルクティー」

マーブル感が模様のように映える、色味がおしゃれなミルクティー。巨峰ソースと巨峰ゼリーを合わせており、秋ならではの味覚が満喫できそうです。さらに、シトラスチーズミルクフォームをのせていて、爽やかながらチーズのほどよい塩気も感じられるかも。追加トッピングでカスタムすれば、より豪華な一杯を楽しめそうです。

アッサムがベースの「アップルピーチ ミルクティー」

季節のおすすめティーから登場している、こっくりとしたミルクティーカラーが映えるおしゃれなこちら。アップルとピーチを合わせており、フルーツ感たっぷりの爽やかな一杯が楽しめそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ベースのアッサムティーが美味しい」とのことで、甘さ（シロップ量）を抜いて紅茶の味わいを堪能するのもアリかも。サイズはアイスならS・M・Lから選べるため、ゴクゴク飲みたい休憩タイムにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino