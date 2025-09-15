ねお、1stデジタル写真集決定 沖縄ロケで水着＆ランジェリーカット初挑戦【ねおism.】
【モデルプレス＝2025/09/15】動画クリエイターのねおが、ファーストデジタル写真集「ねおism.」（集英社）を10月1日に発売決定。あわせて、先行カットと本人のコメントが公開された。
【写真】ねお、初の水着ショット
開放的な気分で沖縄を楽しむ“ねおちゃん”。今までに見たことのない大人な“ねお”。24歳の等身大が詰まった一作が完成した。ねおは「ずっとやりたかった写真集のお話をいただけて今回、今までにない新たな世界に一歩踏み出してみました！最初は緊張したんですが、撮影現場がとにかくアットホームで、楽しく最後まで撮影を終えることができたと思います」とコメント。初の水着、ランジェリーカットについては「撮影前の体づくりから全力で取り組んできました。すべてが初めての経験で、新鮮ですごく楽しかったです！」と振り返った。（modelpress編集部）
◆ねお、ファーストデジタル写真集決定
舞台は2泊3日の沖縄ロケ。青く澄んだ綺麗なビーチではしゃいだり那覇の国際通りを街ブラしたりと、ポップアイコンとしての明るく元気で無邪気な“ねおちゃん”の姿が満載となっている。また、打って変わってラグジュアリーなプールヴィラでくつろいだり、黒ドレスを身に纏って幻想的に撮影したり。そして今回の撮影では、新たなステージへと進む決意の初水着＆初ランジェリーを解禁。思わずドキッとするような、大人な“ねお”の姿もふんだんに見ることができる。
◆ねおコメント全文
ずっとやりたかった写真集のお話をいただけて今回、今までにない新たな世界に一歩踏み出してみました！最初は緊張したんですが、撮影現場がとにかくアットホームで、楽しく最後まで撮影を終えることができたと思います。私が雨女なので天気に左右されることもありましたが、そのおかげで素敵な雨上がりの夕日シーンを撮影することもできました！あとは沖縄料理が本当に大好きなので、ご飯を我慢するのが大変で…（笑）。次こそはお腹いっぱい食べます！！そして今回、今までに出したことがなかった水着やランジェリーにも挑戦したので、撮影前の体づくりから全力で取り組んできました。すべてが初めての経験で、新鮮ですごく楽しかったです！全部素敵な衣装だったのですが、個人的には特にホテルで撮影したニットを着ているランジェリーカットがお気に入りかもしれないです。緊張もほぐれて、より自然体のねおが写っていると思います！昔から応援してくださっている方はもちろん、写真集をきっかけに私を知ってくださった方にも、たくさん楽しんでいただける1冊になれば嬉しいです。まだ皆さんに見ていただく前ですが、今でもドキドキと緊張でいっぱいです！皆さんの感想が本当に楽しみです！多くの方の手に届く写真集になりますようにっ！
