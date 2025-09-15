INI、4組のユニットコーナーで新たな試み 木村柾哉×後藤威尊×高塚大夢×田島将吾はバンド演奏 【XQUARE - MASTERPIECE】
【モデルプレス＝2025/09/15】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が9月15日、バンテリンドームナゴヤにて「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」を開催。ここでは4組に分かれて行われたユニットコーナーについて詳細にレポートする。【ライブレポート】
【写真】INIメンバーのプロデュース公演
【写真】INIメンバーのプロデュース公演
◆INI、ドーム3DAYS開催
公演日程は、2025年9月13日から15日の3日間で、単独でのドーム公演は2024年2月に実施した京セラドーム大阪での2DAYSに続いて2箇所目となり、今回は3DAYSとさらに規模を拡大。ツアー全体で26万人を動員し、今回のドーム公演では個性溢れる4組のユニット楽曲を含む全35曲を披露した。
◆尾崎匠海＆佐野雄大「YOU IN」
特にアイドルとしての魅力が光る2人の良さが存分に発揮されたステージ。バスローブ姿でリラックスした様子の2人が部屋に見立てたセットでキュートさを全開にしながらパフォーマンスを届け、距離がグッと近く感じられる自撮り映像がモニターに映し出されると、一瞬一瞬の表情や仕草で歓声を誘い続け、甘美な時間を作り上げた。
◆木村柾哉×後藤威尊×高塚大夢×田島将吾「AMAZE ME」
Iバンド編成として木村がキーボード、後藤がベース、高塚がギター、田島がドラムを担当。爽やかすぎる4人の組み合わせと楽曲が見事にマッチし、新たな挑戦を見事に完成させた彼らの努力の結晶が光った。真剣な眼差しで楽曲を奏でながら時折カメラに微笑む姿に、会場中が熱狂したことは間違いない。
◆池崎理人× 許豊凡×松田迅「Busterz」
重厚感溢れる衣装をまとい、高級車に乗り込んだ池崎と許がドーム外周をゆっくりと回りながら歌声を響かせる。松田のセクシーなダンスも加わり、どんどん妖艶さを増していく空間に。一見新鮮な3人の組み合わせだが、シックな色気をゆったりと放っていく姿で会場中の視線を完全に釘付けにした。
◆西洸人×藤牧京介「Dirty Shoes Swag」
なかでも圧倒的な個性を放っていたのがこの2人。ブロックを派手に破壊しながらバイクにまたがって登場すると、2人のスカジャンの胸には「西牧」の文字が刻まれている。普段から兄弟のような関係性も人気の2人だからこそ実現できた、ダンサーとともにやんちゃな魅力をたっぷりと詰め込んだステージで、会場の盛り上がりを完全にかっさらっていた。（modelpress編集部）
