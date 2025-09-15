秋元康氏、AIに敗北 AKB48楽曲制作で人気対決「衝撃の結果」「まさかすぎる」ネット驚き
【モデルプレス＝2025/09/15】秋元康氏が15日、日本テレビ系「秋元康×AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜」（15時55分〜）に出演。AIとAKB48の新曲プロデュースで人気対決を行い、敗北した。
【写真】秋元康氏が敗れたAI制作によるAKBパフォーマンス
秋元氏と最新AI技術で秋元氏の考え方を学習した“AI秋元康”がそれぞれ、2025年で20周年を迎えるAKB48の新曲を制作し、一般投票で勝った楽曲のみデジタル配信されるという同企画。「セシル」「思い出スクロール」の2曲が、作成者を伏せた状態で公開され、7日まで一般投票が行われた。
番組にて、それぞれの楽曲の担当者が明かされ、秋元氏が手掛けたのは「セシル」、AI秋元が作成したのは「思い出スクロール」だと判明。そして投票の結果は「セシル」が1万535票、「思い出スクロール」が1万4225票で、AI秋元が勝利した。本家・秋元氏の敗北に、スタジオの指原莉乃は「え〜！うそでしょ！！」と驚き、秋元氏も「残念だよね。全力で書いたのに」とコメント。また、AI秋元が「もしかしたら本物の僕は今回負けたことで、何か新しいものを見せようとしたのかもしれない」と述べると、秋元氏は「やかましいわ！」とツッコミを入れ、笑いを誘っていた。
この結果を受け、ネット上では「衝撃の結果」「まさか秋元さんが負けるとは…」「どっちも名曲」「『セシル』も大好き」など驚きの声が上がっている。（modelpress編集部）
