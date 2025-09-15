櫻坂46の中川智尋（なかがわ・ちひろ＝17）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年9月11日発売号に登場。人生初となる表紙を飾り、フレッシュ全開なグラビアを披露した。



【写真】瞳がキラッキラ！人生初表紙で初々しいグラビアを披露した櫻坂46・中川智尋

2024年から開催されていた櫻坂46の四期生オーディションに合格し、今年4月に加入したばかりの中川。今回は「週チャン」に初登場＆人生初ソロ表紙を同時に達成した。挑戦したグラビアでは、制服姿で笑顔を見せる姿や、サイリウムカラーと同じ黄色のワンピースで相棒の“とり吉”とほほえむ姿が公開された。他にもルームウエア姿など、「初々しさ」あふれるグラビアを披露した。



人生初のソロ表紙を飾った中川は「加入してすぐにこんな素敵な機会をいただけて幸せです！さまざまなシチュエーションで撮っていただけてとっても楽しかったです♡」と喜びのコメントを公開。「始まったばかりのアイドル人生を一緒に歩んでいただけたら嬉しいです!!」と今後の意気込みも記していた。



