【Mリーグ開幕！】BEAST X、新キャプテン・東城りお、チーム再建の“キーマン”指名
麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』シーズンが15日、開幕。昨季、最下位に沈んだBEAST Xの4選手が囲み取材に応じた。
【写真】美しき新キャプテン・東城りお！
今オフに開催されたBEASTオーディションで優勝し、指名権を獲得してMリーグ入りを果たした下石戟（日本プロ麻雀協会）は、リラックスした心境で開幕を迎えたことを明かす。この日のチーム開幕戦を任されたことについても、同卓者ら3選手（EARTHJETS・石井一馬、U-NEXT Pirates・鈴木優、赤坂ドリブンズ・園田賢）については、昔から知っている仲であると明かし、気負いなく卓につけることを伺わせていた。
一方、「Mリーグ」ドラフト会議で指名され、セガサミーフェニックス退団後、3季ぶりに「Mリーグ」に帰ってきた東城りお（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）は、早速キャプテンに指名されたことについて「も〜、本当に心配！」としながらも、自身がMリーグ歴最長ということから、引き受けたことを明かした。
昨季マイナス1000pts以上の最下位に沈んだチーム。取材陣からチーム再建の“キーマン”を問われた東城は「考えてませんでした。誰だろうな？」と迷っていると、下石が「ティザームービーでは、キーマンだと自分で言ってる人が1人いた」とぼそり。これに中田花奈（連盟）が「私です…。めっちゃ恥ずかしいですっ！」と顔を真赤にしつつも「でも、やっぱり自分が去年足を引っ張っちゃったので。自分が変わることで、BEASTって全然状況が変わると思ったので」とキーマンを宣言。一方、暴露した下石に対して「も〜！ なんでいっちゃうんですか！（笑）」とツッコミを入れていた。
